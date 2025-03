L’armée libanaise reçoit un militaire transféré en Israël il y a quelques jours

L’armée libanaise a annoncé aujourd’hui (jeudi) qu’elle avait reçu, par l’intermédiaire de la Croix-Rouge, un militaire qui avait été transféré en Israël par les forces israéliennes il y a quelques jours, après avoir été blessé à la frontière sud du pays.

L’armée a ajouté sur son compte sur la plateforme « X » que le militaire, qu’elle affirme avoir été « enlevé » par Israël le 9 mars en cours, a été transporté dans un hôpital au Liban pour y recevoir des soins.

Lundi, l’armée libanaise avait déclaré que des forces israéliennes avaient ouvert le feu sur le militaire « alors qu’il portait des vêtements civils dans la région de Kfar Shouba, à la frontière sud, ce qui lui a causé des blessures », avant de l’emmener en Israël.

L’accord de cessez-le-feu conclu en novembre dernier a mis fin aux affrontements entre le Hezbollah et Israël. Il avait fixé un délai de 60 jours pour le retrait des forces israéliennes du sud du Liban, ainsi que pour le retrait des combattants et des armes du Hezbollah de la région et le déploiement de l’armée libanaise.

Ce délai a été prolongé jusqu’au 18 février, mais Israël a déclaré qu’elle maintiendrait des forces dans cinq sites du sud du Liban.