L’accident d’un avion à Toronto : comment des conceptions intelligentes ont sauvé les passagers

Lundi, un avion de la compagnie Delta Air Lines s’est écrasé à l’atterrissage à l’aéroport de Toronto. L’impact a provoqué le détachement d’une aile et le retournement complet de l’appareil. Selon CNN, la conception avancée de l’avion a joué un rôle clé dans la survie des 80 passagers.

Michael McCormick, professeur à l’Université Embry-Riddle, explique que les caractéristiques structurelles de l’appareil ont contribué à minimiser les pertes humaines. CNN souligne que les réservoirs de carburant sont situés dans les ailes, une leçon tirée des précédentes catastrophes aériennes pour limiter les risques d’explosion sous la cabine.



Lors du retournement, un incendie s’est déclaré dans l’aile droite, qui contenait du carburant. Joe Jacobsen, ingénieur en aéronautique, indique que l’aile s’est détachée en raison d’un problème de maintenance ou de conception, un point qui fera l’objet d’enquêtes. McCormick précise que cette séparation a permis d’éliminer une partie du carburant, réduisant ainsi le danger d’explosion.



L’intérieur de l’appareil a également joué un rôle crucial : les sièges modernes 16G, capables de supporter 16 fois la force de gravité, ainsi que les ceintures de sécurité, ont empêché des blessures plus graves. Peter Goelz, analyste aéronautique, affirme que sans ces avancées technologiques, les conséquences auraient été bien plus dramatiques.



L’équipage a également été déterminant. Malgré le retournement de l’avion et les passagers suspendus tête en bas, l’évacuation s’est déroulée en moins de 90 secondes, démontrant l’efficacité de la formation des agents de bord.



À la suite de l’accident, l’aéroport a interrompu ses vols pendant plus de deux heures. Cet événement, survenu dans un contexte de préoccupations croissantes sur la sécurité aérienne, marque le quatrième accident majeur en Amérique du Nord en un mois.