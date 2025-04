La lumière au cœur d’une expérience sensorielle inédite à la Villette

À Paris, la lumière devient matière artistique. Jusqu’au 31 août 2025, la Grande Halle de la Villette accueille “Into the Light”, une exposition immersive de 3 000 m² qui fait dialoguer art numérique, poésie visuelle et technologie à travers quinze installations lumineuses.

Une expérience sensorielle et contemplative

Dès l’entrée, le visiteur est happé par Beyond, un tunnel audiovisuel de 19 mètres imaginé par le studio Playmodes, conçu comme un sas de décompression sensoriel. L’exposition, pensée par le directeur artistique Matthieu Debay, se déroule en cinq séquences, comme un voyage du cosmos aux créations humaines, des éblouissements célestes aux installations les plus techniques.

Parmi les œuvres phares, Oh Lord de Guillaume Marmin, nourrie de données astrophysiques, invite à observer le Soleil comme jamais auparavant. Plus loin, Halo de Karolina Halatek propose une installation circulaire de luminothérapie, tandis que Grid, monumentale structure de néons en mouvement conçue par Christopher Bauder et Robert Henke, captive avec ses 96 moteurs invisibles et ses métamorphoses géométriques coordonnées à une composition musicale du groupe Monolake.

Illusions d’optique et poésie numérique

L’exposition joue également avec les perceptions. Negative Space d’Olivier Ratsi brouille les repères grâce à un jeu de miroirs et de lumières simulant des espaces qui n’existent pas. À la fin du parcours, Nautilus, du collectif Scale, déploie une spirale lumineuse monumentale qui donne l’illusion d’un mouvement perpétuel.

Destinée autant aux amateurs d’art qu’aux curieux de tout âge, l’exposition conjugue contemplation, onirisme et innovation. Elle propose aussi des espaces de pause, où les visiteurs peuvent s’allonger pour se laisser envelopper par les installations.

“Into the Light”, à la Grande Halle de la Villette, du 9 avril au 31 août 2025. Tarifs à partir de 15,90 € en semaine pour les enfants. Réservation conseillée.