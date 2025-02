INSOLITE – Un zoo chinois peint des rayures sur des ânes pour les faire passer pour des zèbres

Un zoo chinois a créé la polémique pour avoir peint des rayures noires et blanches sur deux ânes afin de les faire passer pour des zèbres. Cette tentative visait à attirer plus de touristes, mais elle a rapidement été démasquée par les visiteurs qui ont partagé leur surprise et leur colère sur les réseaux sociaux. Les responsables du parc ont admis cette pratique, affirmant que le colorant utilisé n’était pas toxique pour les animaux. Cependant, des associations de protection des animaux ont exprimé leurs inquiétudes quant à cette pratique.

Ce n’est pas la première fois qu’un tel incident se produit. En 2018, un zoo au Caire a également été accusé d’avoir peint un âne pour le faire passer pour un zèbre. Un étudiant égyptien a remarqué de la peinture coulant sur la tête de l’animal et a partagé ses observations sur Facebook, ce qui a provoqué la polémique. Malgré les affirmations du directeur du zoo selon lesquelles les animaux étaient bien des zèbres, de nombreux internautes ont plaisanté sur cette supercherie, tandis que d’autres s’inquiétaient du traitement des animaux dans les zoos en Égypte.

Un autre incident similaire s’était produit en 2009 dans un zoo de Gaza, où deux ânes ont été peints pour ressembler à des zèbres en raison du blocus israélien qui empêchait l’approvisionnement en animaux.