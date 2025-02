À Lima, un policier déguisé en capybara arrête un narcotrafiquant

La police péruvienne ne manque décidément pas d’imagination. À l’occasion de la Saint-Valentin, un membre des forces de l’ordre a enfilé un costume de capybara pour procéder à l’arrestation d’un narcotrafiquant à Lima. Une opération originale qui s’inscrit dans une série d’interventions où les autorités utilisent des déguisements pour surprendre les criminels.

Les images diffusées sur X par la police nationale du Pérou montrent l’agent, vêtu de son costume de rongeur, pénétrer dans l’habitation du suspect avant de procéder à son interpellation. Ce subterfuge a permis aux forces de l’ordre de saisir plus de 1.700 paquets de cocaïne et de marijuana lors de l’opération.

« À l’occasion de la Saint-Valentin, la fête des amoureux, nous avons cherché à nous camoufler avec le personnage du capybara », a expliqué le colonel Pedro Rojas, chef de l’unité Escadron Vert, qui lutte contre le trafic de drogue dans le pays.

Ce n’est pas la première fois que la police péruvienne use de telles ruses pour surprendre les trafiquants. Ces dernières années, des opérations ont été menées avec des agents déguisés en Père Noël, en Grinch, en super-héros ou encore en personnages de films d’horreur comme Freddy Krueger. Une approche insolite mais efficace, qui a permis à la police de multiplier les succès.

En 2023, les autorités ont ainsi saisi 21,5 tonnes de cocaïne et démantelé 119 réseaux criminels, selon le ministère de l’Intérieur.

Avec une production estimée à 400 tonnes de cocaïne par an, le Pérou fait partie des principaux producteurs mondiaux, aux côtés de la Colombie et de la Bolivie. Le pays est également l’un des plus grands cultivateurs de feuilles de coca, ingrédient de base de cette drogue.