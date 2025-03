Incendie criminel de Tesla près de Toulouse : une attaque revendiquée

Un incendie criminel a ravagé 15 véhicules Tesla stationnés sur le parking d’une concession de Plaisance-du-Touch, en périphérie de Toulouse. Selon les premiers éléments de l’enquête, huit véhicules ont été entièrement détruits et sept autres endommagés. Le sinistre, qualifié de volontaire, a été marqué par plusieurs départs de feu simultanés, laissant peu de place au doute quant à son origine.

Un acte revendiqué par un collectif anarchiste sur une plateforme en ligne. Intitulé « Salut incendiaire à Tesla », leur message explique qu’ils ont utilisé deux bidons d’essence pour incendier les véhicules. Leur revendication mêle antifascisme radical et écologie extrême, rejetant toute solution technologique pour lutter contre la crise environnementale.

Le concessionnaire Tesla a subi une perte financière considérable, avec un préjudice estimé à plus de 700 000 euros, selon les informations de La Dépêche du Midi. Le maire de Plaisance-du-Touch, Philippe Guyot, a confirmé la thèse de l’incendie criminel après des premières analyses menées par les pompiers. Un trou a été retrouvé au pied du grillage de la concession, suggérant une intrusion des assaillants.

Cet incident intervient dans un contexte où Tesla et Elon Musk sont de plus en plus critiqués et visés par des militants radicaux. Aux États-Unis, une femme a été arrêtée dans le Colorado pour des actes de vandalisme répétés contre un concessionnaire Tesla, alors qu’elle détenait des engins incendiaires. En France, plusieurs plateformes anarchistes ont appelé à des actions ciblées contre Tesla. À Lyon, le parquet a ouvert une enquête pour provocation publique directe à commettre un crime après la diffusion de messages encourageant ces attaques.

La brigade de recherches de Toulouse-Mirail a été chargée de l’affaire et cherche à identifier les auteurs de cette attaque coordonnée. Pour l’heure, aucune interpellation n’a été annoncée, mais les forces de l’ordre prennent la menace très au sérieux.