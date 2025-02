Ile de la Réunion : alerte rouge !

Face à l’arrivée imminente du cyclone Garance, la Réunion se prépare à des conditions météorologiques extrêmes. Les autorités ont décidé de placer l’île en alerte rouge ce jeudi 27 février à partir de 19 heures heure locale (16 heures à Paris). Ce niveau d’alerte impose un confinement total de la population, seuls les services de secours et les forces de l’ordre étant autorisés à circuler. Selon Météo France, Garance constitue une « menace importante et sérieuse », malgré sa petite taille qui limite la zone impactée par les vents violents. Toutefois, ce type de système cyclonique peut évoluer rapidement, rendant les prévisions délicates.

D’après les prévisions actuelles, le cyclone devrait passer à moins de 50 km des terres réunionnaises entre la soirée de jeudi et la matinée de vendredi. Des rafales dépassant les 150 km/h sont attendues sur les hauteurs, accompagnées de fortes pluies et d’une houle importante. La préfecture a rappelé dans un communiqué la nécessité pour chacun de sécuriser son habitation et de s’assurer de disposer de provisions suffisantes. Pour garantir la sécurité des habitants, les 24 communes de l’île ouvriront des centres d’hébergement dès le passage en alerte rouge. Par ailleurs, l’aéroport international Roland-Garros fermera dès 10 h 30 locales et toutes les manifestations sportives et culturelles prévues ont été annulées. Les établissements scolaires et l’université ont cessé leurs activités dès mercredi midi et leur réouverture ne semble pas prévue avant la fin de l’épisode cyclonique.

L’activité portuaire a été suspendue mercredi aussi bien en mer qu’à terre, et des modifications ont été annoncées dans les programmes de vols pour les journées de mercredi et jeudi. Les autorités envisagent même une fermeture totale de la route du littoral, un axe routier stratégique reliant le nord à l’ouest de l’île. Dans les commerces, la population se prépare à affronter l’événement. Les files d’attente s’allongent, et les habitants s’approvisionnent en piles, bougies, eau, café et conserves en prévision d’éventuelles coupures d’électricité et d’eau.

Les météorologues ont remarqué que Garance suit une trajectoire atypique, se déplaçant d’ouest en est, alors que les cyclones dans cette région de l’océan Indien circulent habituellement d’est en ouest. La dernière alerte cyclonique sur l’île remonte à janvier 2024, lorsqu’elle avait été placée en alerte violette, le niveau d’alerte maximal interdisant même les déplacements des secours. Le cyclone Belal, qui avait frôlé les côtes le 15 janvier 2024, avait provoqué la mort de quatre personnes et causé des dégâts estimés à 100 millions d’euros, selon France Assureurs.

Alors que l’île se prépare au passage de Garance, les autorités insistent sur la nécessité d’une extrême vigilance et demandent à la population de respecter les consignes de sécurité pour éviter tout drame.