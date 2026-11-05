Un Airbus A320 d'Aer Lingus, reliant Dublin à Rome, est dérouté vers Évreux suite à une alerte à la bombe. Alors que les autorités françaises coordonnent leur réponse, ce déroutement survient dans un contexte de menaces croissantes sur les vols commerciaux en Europe, suscitant des interrogations sur l'origine de ces alertes.

Un Airbus A320 de la compagnie irlandaise Aer Lingus, qui assurait jeudi 5 novembre 2026 une liaison entre Dublin et Rome, a été dérouté vers la base aérienne militaire d’Évreux, dans l’Eure, après une alerte à la bombe. Les autorités françaises suivent la situation en temps réel. Cet incident intervient dans un contexte de multiplication des menaces visant des vols commerciaux en Europe depuis le début de la semaine.

Un avion de ligne reliant l’Irlande à l’Italie a été contraint de modifier sa trajectoire jeudi matin après le déclenchement d’une alerte à la bombe. L’appareil, un Airbus A320 exploité par Aer Lingus, avait décollé de Dublin à destination de Rome lorsqu’une menace a conduit les autorités à organiser son déroutement vers la France. Selon les premières informations communiquées, l’avion devait rejoindre la base aérienne 105 d’Évreux-Fauville, dans le département de l’Eure. Cette installation militaire dispose des infrastructures nécessaires pour accueillir des appareils de transport et permettre l’intervention des services compétents.

Les services du Premier ministre français ont confirmé suivre l’évolution de la situation. Matignon a précisé que les autorités surveillaient l’incident en temps réel, conformément aux procédures de sécurité aérienne. D’après les données du site spécialisé Flightradar24, l’appareil a modifié sa trajectoire après avoir traversé la Manche, avant d’effectuer plusieurs manœuvres dans le ciel français. Vers 9 h 40, l’avion n’avait pas encore atterri. Son arrivée était alors envisagée aux alentours de 10 heures, sans confirmation immédiate de son atterrissage.

Une intervention organisée sous haute surveillance

Le déroutement d’un avion commercial à la suite d’une alerte à la bombe constitue une mesure de précaution destinée à protéger les passagers, l’équipage et les populations au sol. Lorsqu’une menace est signalée, les autorités aéronautiques évaluent les informations disponibles et déterminent les mesures nécessaires. Le choix d’une installation militaire peut permettre de disposer d’un environnement sécurisé pour organiser les contrôles. Les procédures peuvent notamment comprendre une inspection de l’appareil, des bagages et des effets personnels, en fonction de la nature de l’alerte.

À ce stade, les autorités n’ont pas communiqué de précisions sur l’origine de la menace. Le nombre de passagers présents à bord n’a pas non plus été confirmé. Aucun élément officiel ne permet d’affirmer qu’un engin explosif se trouve effectivement dans l’appareil. Les circonstances exactes du signalement restent donc à déterminer. Les investigations devront notamment établir si l’alerte repose sur des informations crédibles ou s’il s’agit d’une nouvelle menace malveillante destinée à perturber le trafic aérien.

Une vague d’alertes à la bombe dans les aéroports européens

Cet incident survient deux jours après une série d’alertes similaires ayant touché plusieurs compagnies aériennes européennes. Mardi 3 novembre, une dizaine de vols ont fait l’objet de menaces à la bombe, provoquant des déroutements, des inspections de sécurité et, dans certains cas, l’intervention d’avions de chasse. Plusieurs liaisons exploitées par Ryanair ont été concernées, notamment entre Manchester et Murcie, Lisbonne et Rome, Dublin et Rome, ainsi que Dublin et Sofia. Les contrôles effectués sur les appareils concernés n’ont pas permis de découvrir d’explosifs.

En Italie, deux avions Ryanair arrivant à l’aéroport de Rome-Fiumicino avaient notamment été inspectés après des signalements anonymes. L’un des appareils, en provenance de Dublin, avait été escorté par l’armée de l’air italienne jusqu’à son atterrissage. En Pologne, un avion de la compagnie LOT Polish Airlines reliant Londres à Varsovie avait été dérouté vers l’aéroport de Modlin. Un autre appareil, exploité par Scandinavian Airlines, avait également fait l’objet de vérifications à Varsovie. Ces incidents avaient temporairement perturbé le fonctionnement de plusieurs plateformes aéroportuaires.

Les autorités européennes face à des menaces répétées

La multiplication de ces alertes soulève des interrogations sur leur origine et sur une éventuelle coordination entre leurs auteurs. Les enquêteurs doivent notamment déterminer si les menaces proviennent d’individus isolés, d’un même groupe ou de personnes cherchant à reproduire des incidents précédents. Aucune information officielle ne permet actuellement d’établir un lien entre l’ensemble des signalements. Les autorités restent néanmoins particulièrement vigilantes face à des menaces qui peuvent mobiliser d’importants moyens de sécurité et provoquer des perturbations du trafic aérien international.

Pour les compagnies aériennes, ces incidents représentent un défi opérationnel important. Chaque alerte nécessite une évaluation rapide, susceptible d’entraîner un changement de trajectoire, un retard ou une immobilisation prolongée de l’appareil. Les conséquences peuvent également concerner les passagers des vols suivants et les opérations des aéroports. Dans le cas de l’Airbus A320 d’Aer Lingus, les autorités françaises doivent désormais déterminer les suites à donner à l’alerte et les conditions dans lesquelles le vol pourra éventuellement reprendre sa route vers Rome. De nouvelles informations sont attendues dans les prochaines heures.