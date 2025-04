Ibrahim Maalouf réclame 500 000 euros au festival de Deauville après son éviction du jury

Écarté du jury du festival de Deauville en août 2024 en raison d’un “malaise dans l’équipe”, Ibrahim Maalouf a décidé de porter l’affaire devant la justice. Le musicien assigne les organisateurs du festival au tribunal des affaires économiques de Paris et leur réclame plus de 500 000 euros de dédommagement.

Une exclusion contestée, malgré une relaxe définitive

Accusé d’agression sexuelle sur mineure en 2017, Ibrahim Maalouf avait été condamné en 2018 avant d’être définitivement relaxé par la cour d’appel de Paris en 2020. Pourtant, quelques jours avant l’ouverture du festival de Deauville, il avait été évincé du jury, officiellement à cause d’une polémique interne et d’une vive réaction sur les réseaux sociaux. Le musicien juge cette décision injustifiée et estime qu’elle a porté atteinte à sa réputation.

Un préjudice économique et moral

Dans sa procédure, le musicien chiffre à plus de 340 000 euros les revenus perdus en raison de concerts annulés pour se rendre disponible. Il demande également une indemnisation pour le préjudice moral et les frais engagés, portant le total à plus de 500 000 euros. Une tentative de conciliation est prévue ce mois-ci. Si aucun accord n’est trouvé, l’affaire pourrait être jugée à la rentrée, au moment même de la prochaine édition du festival.