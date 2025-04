Haruki Murakami, personnalité culturelle de l’année aux «  Prix Sheikh Zayed du Livre  »

Le prix Sheikh Zayed du livre, décerné par le Centre de la langue arabe d’Abou Dhabi relevant du Département de la culture et du tourisme d’Abou Dhabi, a annoncé l’attribution du titre de personnalité culturelle de l’année à l’écrivain japonais mondialement reconnu Haruki Murakami.

Le prix dans la catégorie Littérature a été attribué à l’écrivaine franco-libanaise Hoda Barakat pour son roman « Hind ou la plus belle femme du monde ».

Dans la catégorie Littérature jeunesse, c’est l’écrivaine marocaine Latifa Labsir qui a été primée pour son ouvrage Le Fantôme de Sabiba.

Le prix de la traduction a été décerné au traducteur italien Marco Di Branco pour sa traduction de l’œuvre « Hrouchiyoush » de Boulos Hrouchiyoush, de l’arabe vers l’anglais.

Dans la catégorie Arts et études critiques, le chercheur marocain Dr Said El Awadi a remporté le prix pour son livre Nourriture et paroles : fouilles rhétoriques et culturelles dans le patrimoine arabe.

Le prix Développement et construction de l’État a été attribué à Dr. Mohamed Bechari, chercheur émirati, pour son ouvrage « Le droit à l’effort et à l’assistance : approches fondatrices des droits de la femme musulmane ».

Dans la catégorie Culture arabe dans d’autres langues, le chercheur britannique Andrew Peacock a été récompensé pour son livre « La culture littéraire arabe en Asie du Sud-Est aux XVIIe et XVIIIe siècles ».

Le prix d’Édition critique de manuscrits est revenu au chercheur irako-britannique Rashid Al Khayon pour son travail sur le manuscrit Chroniques des femmes.

L’annonce des lauréats et de la personnalité culturelle de la 19ᵉ édition du prix Sheikh Zayed a eu lieu à la suite de la réunion du conseil d’administration du prix, qui a examiné les résultats finaux et les justifications de chaque sélection, après une révision approfondie par les comités de sélection et le comité scientifique, conformément aux standards littéraires et culturels les plus rigoureux adoptés par le prix.

Cette édition a récompensé des lauréats de sept pays : le Royaume-Uni, l’Italie, le Japon, le Liban, l’Irak, le Maroc et les Émirats arabes unis.

La réunion du Conseil a été présidée par Cheikh Sultan bin Tahnoun Al Nahyan, en présence de :

Dr Zaki Anwar Nusseibeh, conseiller culturel du président de l’État,

Mohamed Khalifa Al Mubarak, président du Département de la culture et du tourisme d’Abou Dhabi,

Saud Abdulaziz Al Hosani, sous-secrétaire du département,

Dr Ali bin Tamim, président du Centre de la langue arabe d’Abou Dhabi et secrétaire général du prix,

Dr Abdullah Majid Al Ali, directeur général des Archives et de la Bibliothèque nationale,

Abdelrahman Al Naqbi, directeur des prix littéraires au Centre.

Mohamed Khalifa Al Mubarak a souligné que le prix Sheikh Zayed contribue à consolider le rôle des Émirats arabes unis comme centre mondial de créativité et de connaissance, en tant que plateforme soutenant la production intellectuelle et stimulant la vie culturelle, la recherche scientifique et la création littéraire, conformément à la vision du leadership du pays.

De son côté, Dr Ali bin Tamim a félicité les lauréats de cette édition, saluant leurs réalisations remarquables qui ont enrichi la scène culturelle arabe et internationale. Il a ajouté que leurs œuvres explorent des thèmes profonds sur la condition humaine, le temps et l’histoire, ce qui leur a valu l’estime du jury.

La 19ᵉ édition a couronné Haruki Murakami en tant que personnalité culturelle de l’année, en reconnaissance de son parcours littéraire exceptionnel, de son influence mondiale et de sa forte résonance dans la culture arabe. Ses œuvres figurent parmi les plus traduites et lues dans le monde, illustrant la capacité de la littérature à rapprocher les cultures.

La cérémonie de remise des prix aura lieu le lundi 28 avril prochain, lors d’un événement organisé par le Centre de la langue arabe d’Abou Dhabi, en marge de la 34e édition du Salon international du livre d’Abou Dhabi, au centre ADNEC.

Cette édition a enregistré plus de 4000 candidatures provenant de 75 pays, dont 20 pays arabes et 55 pays étrangers. Cinq pays ont participé pour la première fois : l’Albanie, la Bolivie, la Colombie, Trinité-et-Tobago et le Mali, preuve du rayonnement international croissant du prix.

Le prix Sheikh Zayed du livre est reconnu comme l’un des prix littéraires et scientifiques les plus prestigieux, soutenant la culture, la recherche, la traduction et la publication, et honorant les écrivains, chercheurs et éditeurs pour leurs contributions exceptionnelles.