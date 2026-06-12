POLITIQUE Gouvernement & réformes

Lecornu annonce un projet de loi contre les ingérences étrangères avant 2027

12 juin 2026 1 minute de lecture PAR Service Actualités

Le premier ministre alerte sur des « menaces lourdes » pesant sur la présidentielle et confirme un texte législatif à l’automne.

Lecornu annonce un projet de loi contre les ingérences étrangères avant 2027
Lecornu annonce un projet de loi contre les ingérences étrangères avant 2027

Sébastien Lecornu a réuni jeudi 11 juin les forces politiques à Matignon pour évoquer les risques d’ingérences numériques étrangères sur l’élection présidentielle de 2027. Le premier ministre a parlé de « menaces lourdes » visant l’ensemble de la classe politique française, sans distinction de bord. Lors de cette conférence de presse consacrée à la protection du débat démocratique, il a confirmé le dépôt d’un projet de loi destiné à sécuriser le scrutin.

Un projet de loi à l’automne

Le texte législatif sera examiné au Parlement à l’automne. Parmi les mesures envisagées figure la création de nouveaux référés permettant de saisir la justice en urgence durant les périodes électorales. L’objectif affiché reste de doter les autorités d’instruments juridiques rapides face à d’éventuelles tentatives de manipulation de l’opinion publique par des acteurs étrangers.

Cette initiative intervient à moins d’un an de la présidentielle, dans un contexte où les campagnes électorales occidentales font régulièrement l’objet de tentatives de déstabilisation numérique. Le gouvernement cherche à anticiper des scénarios déjà observés lors de précédents scrutins en Europe et aux États-Unis. La question de la souveraineté démocratique face aux ingérences extérieures devient un enjeu central pour les autorités françaises.

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