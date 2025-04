Gad Elmaleh prie pour la paix en jouant du piano: découvrez son émouvante vidéo

C’est une vidéo très émouvante que Gad Elmaleh a diffusé hier sur son compte Instagram. Dans cette vidéo, filmée en noir et blanc, l’humoriste, vêtu de lunettes noires, joue sur son piano, « priant pour la paix », comme il l’indique lui-même en commentaire de cette séquence. On le dit souvent, certaines actions valent mieux que des paroles. Cette scène en est la parfaite illustration, tant la star de l’humour parvient à faire passer son message de paix grâce à cet instant musical hors du temps et rempli d’émotion.

Gad Elmaleh, un musicien devenu humoriste, et pas l’inverse

Tous ceux qui ont eu la chance de voir Gad Elmaleh sur scène vous le diront : Gad Elmaleh est un fantastique musicien. Et pour cause, dès tout petit, la musique a pris une place très importante dans sa vie. Dès sa plus tendre enfance, le petit Gad était fasciné par la scène, et rêvait même de devenir « une sorte de Michael Jackson ». Il l’a d’ailleurs confessé lui-même : quand il était jeune, Gad Elmaleh était très timide, et avait besoin de jouer du piano ou de faire du breakdance pour que les filles le regardent.

Autre artiste qui a marqué Gad Elmaleh : Claude Nougaro. À l’âge de 6 ans, Gad Elmaleh entend pour la première fois la chanson Armstrong sur le tourne-disque de son oncle. Et là, c’est le coup de foudre ! Un coup de foudre qui n’a jamais pris fin. Pour preuve, début 2021, l’humoriste sort un album hommage à Claude Nougaro. Claude Nougaro, pour qui Gad Elmaleh avait écrit un texte il y a quelques années, et qui, de son vivant, lui avait fait la surprise de le lire devant lui, lors d’une émission d’Isabelle Giordano. Ce jour-là, Gad était en larmes. Un souvenir, comme il le dit, qui l’a marqué à vie…

Lors de la sortie de cet album, certaines critiques ont écrit : « On connaissait Gad Elmaleh humoriste et comédien, aujourd’hui, on le découvre chanteur. » C’était bien mal connaître l’artiste. Gad Elmaleh, ce n’est pas un humoriste devenu chanteur. Gad Elmaleh, c’est un jeune homme passionné de musique, finalement devenu humoriste. Comme il le déclarait lui-même : « Gamin, à Casablanca, je ne pensais pas être humoriste ou acteur. Je rêvais d’être chanteur, et je prenais des cours de piano. »

D’ailleurs, quand Gad Elmaleh a connu le succès et l’argent, son premier « cadeau de riche », pour le citer, était un piano Steinway, la Rolls des pianos… La musique, un premier amour qui ne l’a jamais quitté, et avec lequel il prie aujourd’hui pour la paix…