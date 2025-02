François Bayrou progresse dans les sondages malgré les polémiques

Le Premier ministre François Bayrou enregistre une hausse de popularité en février, selon les derniers baromètres Ifop et Ipsos. Il gagne quatre points dans le premier, atteignant 38 % d’opinions favorables, et sept points dans le second, à 27 %. Cette progression est particulièrement marquée chez les artisans, commerçants et chefs d’entreprise, malgré les turbulences liées à l’affaire Bétharram.

Emmanuel Macron bénéficie également d’un léger regain de popularité, avec une cote de satisfaction remontant à 23 % dans le baromètre Ifop et 22 % chez Ipsos. Dans le gouvernement, les ministres Bruno Retailleau (36 %) et Gérald Darmanin (35 %) apparaissent comme les membres les plus appréciés, leur stature se renforçant en vue de la présidentielle de 2027.

Parallèlement, Marine Le Pen (34 %), Jordan Bardella (33 %) et Édouard Philippe (28 %) dominent les intentions de vote pour l’échéance présidentielle, confirmant un paysage politique en recomposition où la droite et l’extrême droite restent en embuscade.