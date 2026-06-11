Mourinho au Real Madrid : le retour est officiel, contrat jusqu’en 2029

José Mourinho revient sur le banc du Real Madrid. Le club madrilène a officialisé ce jeudi la nomination de l’entraîneur portugais à la tête de l’équipe première pour les trois prochaines saisons, jusqu’au 30 juin 2029. Son retour est programmé pour le 13 juillet, date fixée pour le début de la pré-saison.

Trois ans pour relancer Madrid

Le Real Madrid confie donc son équipe première à Mourinho pour un nouveau cycle complet. Le contrat annoncé couvre les saisons 2026-2027, 2027-2028 et 2028-2029. Le calendrier est clair : l’entraîneur prendra officiellement ses fonctions sportives au moment de la reprise estivale, avec la préparation de la saison comme premier chantier.

Un retour 13 ans après son premier passage

Mourinho retrouve un club qu’il connaît déjà parfaitement. Il avait dirigé le Real Madrid de 2010 à 2013, une période marquée par un titre de champion d’Espagne, une Coupe du Roi et une Supercoupe d’Espagne. Son équipe avait également signé la Liga 2011-2012 avec 100 points et 121 buts inscrits.

Le dossier Benfica a été bouclé

Avant l’officialisation madrilène, Benfica avait déjà acté le départ de son entraîneur. Le club portugais avait indiqué que le Real Madrid avait formalisé son intention de recruter Mourinho contre 15 millions d’euros, avec l’accord du technicien portugais. Benfica a ensuite choisi Marco Silva pour lui succéder.

Arbeloa laisse la place

Le banc madrilène était devenu vacant après la séparation avec Álvaro Arbeloa. L’ancien défenseur du Real avait pris les commandes en janvier, mais son passage n’a pas permis au club de redresser durablement sa trajectoire sportive. Le Real restait sur deux saisons consécutives sans titre majeur.