« Fendi Noor » : Une Collection Exclusive pour le Ramadan

À l’occasion du mois sacré du Ramadan, la maison italienne FENDI dévoile une collection spéciale et exclusive dédiée au monde arabe, baptisée « Fendi Noor ». Cette ligne inédite célèbre l’éclat et la lumière spirituelle propre à cette période, tout en mettant à l’honneur la richesse des traditions et les liens qui se renforcent durant ce mois.

Inspirée par cette atmosphère lumineuse, Fendi revisite ses codes emblématiques dans des créations féminines d’une grande élégance. La collection puise dans les archives historiques de la maison, mariant un motif botanique rappelant les ornements des années 1920 avec l’esprit de la collection Printemps/Été 2025 pour femmes.

Mêlant sophistication et confort, cette ligne se distingue par une palette de couleurs subtiles évoquant le désert en fleurs du Moyen-Orient. Les nuances délicates de pêche et de terracotta rappellent la douce lueur dorée du crépuscule.

Détails Signature et Finitions Brillantes

Parmi les pièces phares, un ensemble pyjama en satin de soie luxueux, orné d’un motif jacquard floral, s’accompagne d’un élégant peignoir ceinturé, alliant raffinement et bien-être.

Les broderies florales inspirées du coucher de soleil se déploient sur un satin de soie réversible, rehaussées de sequins métalliques cousus avec soin. On retrouve cet effet éclatant sur une somptueuse robe longue ainsi que sur un ensemble chemise-pantalon assorti. Un foulard en soie, orné du monogramme FF en dégradé de rose, vient compléter l’ensemble avec une touche de sophistication.

Les Sacs Iconiques Revisités pour la Saison

Fendi réinterprète ses sacs emblématiques avec des versions saisonnières exclusives. Les modèles Baguette, Peekaboo ISeeU Petite et Mini Fendigraphy s’habillent d’un cuir rose en dégradé, oscillant entre des teintes douces et profondes, rappelant le spectacle féerique des dunes au crépuscule.

Un sac Mini Baguette se distingue par ses broderies florales réalisées en point long et par son fermoir FF serti de cristaux rose clair. La collection comprend également un Nano Peekaboo irrésistible en cuir rose.

Des Chaussures Élégantes aux Reflets Rosés

L’effet dégradé rose s’invite aussi sur les modèles Colibri Classic et Lite Slingbacks, ornés de cristaux subtils, de perles et de broderies métalliques pour une touche lumineuse raffinée. Enfin, une édition exclusive du Baguette Driver, en cuir rose pâle, arbore un fermoir FF sublimé par 264 cristaux blancs étincelants.