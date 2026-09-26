Voyage au Kerala : backwaters, plantations de thé et faune sauvage au cœur de l’Inde

Le Kerala, une destination incontournable de l’Inde, offre un mélange spectaculaire de paysages naturels et de culture. Entre ses backwaters enchanteurs, ses plantations de thé à Munnar et la faune variée du parc Periyar, les voyageurs peuvent s’immerger dans une expérience authentique et revigorante, tout en explorant l’écotourisme.

Le Kerala, c’est l’Inde de ceux qui aiment l’aventure, la nature et la culture. Bordé par la mer d’Arabie, cet État dévoile vous réserve de belles surprises avec un réseau navigable qui serpente sur 600km de paysages luxuriants. En arrière-plan de ces backwaters, la majestueuse chaîne des Ghats occidentaux dresse ses sommets tapissés de jungles denses et de plantations de thé. Outre ce décor de carte postale, ce voyage suscite l’exaltation et la reconnexion aux éléments dans le cœur chaud et humide du sous-continent.

Notre reporter Jessica Pierné

Invitation à la contemplation

Pour débuter notre voyage, nous prenons la direction de Valiyaparamba, pour une parenthèse enchantée à bord d’un bateau traditionnel. Une fois sur place, nous découvrons la magie du « pays de l’eau » pour une navigation silencieuse dans les canaux étroits où les couleurs éclatantes bousculent nos cerveaux occidentaux. Dans ce décor de cinéma, on pense immédiatement à Louis Malle, qui réalisa le documentaire « Inde fantôme » en 1968. Ici, tout est luxuriant, paisible et hors du temps.

Ce vaste réseau de navigation s’étire sur des centaines de kilomètres et communique avec la mer d’Oman

Une parenthèse nature

Au lever du jour, nous découvrons les paysages verdoyants sur les hauteurs de Munnar. Considéré comme l’un des hauts lieux de la médecine Ayruvédique, le Kerala est aussi une destination incontournable pour se ressourcer. Ici, les voyageurs privilégient les hébergements chez l’habitant pour retrouver la sérénité. L’intérêt majeur : s’éveiller dans la brume, face aux plantations, dans un cadre paisible et verdoyant. Les journées sont rythmées par de belles randonnées sur les collines, et autour des lacs pour observer la faune sauvage.

www.munnartrekkingadventure.com

L’expérience du homestay dans les hauteurs de Munnar

Observer la faune sauvage

Le parc national Periyar Tiger Reserve constitue l’un des meilleurs points de départ pour observer les animaux. Les guides locaux, nous accompagnent dans les Ghats occidentaux qui abrite une faune très variée. Notre excursion sur le lac permet notamment de gagner les abords des berges, où les éléphants viennent régulièrement s’abreuver. Les nombreuses espèces d’oiseaux qui peuplent la réserve complètent le spectacle, particulièrement durant la période sèche, en mars et avril.

Rencontre avec les éléphants indigènes du Kerala

Le roi de la jungle

La réserve de Periyar est un véritable sanctuaire au cœur de la jungle. Pour tenter d’observer le célèbre tigre du Bengale, nous pénétrons dans la forêt tropicale avec un guide naturaliste. L’histoire de cette réserve débute en 1934. À cette époque, le maharaja de Travancore décide de placer sous protection les forêts pour les préserver de la progression des plantations de thé. En 1950, elle devient officiellement un sanctuaire de faune sauvage, avant de rejoindre, le programme national « Project Tiger ». Aujourd’hui, cet immense territoire couvre près de 925 km². Lors de notre excursion, nous apercevons les collines des Cardamomes entre forêt tropicale, prairies et zones humides. Periyar est connue pour ses éléphants et ses tigres, mais la réserve accueille également plus de 60 espèces de mammifères, auxquelles s’ajoute une variété d’oiseaux, de reptiles et de papillons.

https://periyartigerreserve.org

Au cœur de la jungle luxuriante se cache le tigre du Bengale

La Venise de l’Inde

Bordée par la mer des Laquedives, Alappuzha se distingue par les célèbres backwaters. Au fil de ces voies d’eau, se succèdent cocotiers, rizières, petits villages et scènes de la vie quotidienne, offrant un aperçu authentique du Kerala. Historiquement, la ville a joué un rôle maritime et commercial de premier plan, notamment grâce à son port qui entretenait des liens avec la Grèce et la Rome antiques. Pour explorer cet univers, on embarque à bord d’un kettuvallam, ancienne embarcation traditionnelle transformée en confortable péniche. D’octobre à mars, les températures sont généralement plus clémentes, faisant de cette période la plus agréable pour découvrir la région.

Alappuzha est une ville emblématique du Kerala

Une destination idéale pour l’écotourisme

Situé sur l’île de Kochi, ce village atypique et très touristique fait partie des lieux incontournables du Kerala. Sa mangrove luxuriante et son mode de vie traditionnel offrent une vision totalement différente du sud de l’Inde.

Kumbalangi, le plus beau village de pêche du Kerala

CARNET DE ROUTE :

VOLS :

Paris-Kochi, à partir de 850€ A/R par personne avec la compagnie Etihad Airways,

www.etihad.com/fr-fr/

OÙ DORMIR ?

Taj Bekal Resort and Spa,

www.tajhotels.com/en-in/hotels/taj-bekal-kerala

Taj Green Cove Resort & Spa, Kovalam,

www.tajhotels.com/en-in/hotels/taj-green-cove