Eurovision 2025 : La France mise sur Fredrik Rydman pour sublimer Louane

La délégation française frappe fort cette année pour l’Eurovision : pour la première fois, elle confie la direction artistique de sa performance à l’un des plus grands noms de la scène européenne, le Suédois Fredrik Rydman. Ce spécialiste des mises en scène spectaculaires aura pour mission d’imaginer la scénographie de maman, la chanson intimiste de Louane.

Un maître de la mise en scène au service d’une ballade

Chorégraphe et metteur en scène reconnu, Fredrik Rydman n’est pas un inconnu pour les fans du concours. Il est derrière certaines des prestations les plus marquantes de ces dernières années, comme Heroes de Måns Zelmerlöw (vainqueur en 2015) ou The Code de Nemo (lauréat en 2024). Il a également signé les tableaux de Cha cha cha (Finlande, 2023) ou encore Maps (Irlande, 2021). Jusqu’à présent, il n’avait jamais mis en scène de ballade à l’Eurovision, un défi qu’il relèvera cette année avec maman, un titre chargé d’émotion dans lequel Louane évoque sa propre maternité et le souvenir de sa mère.

Un choix stratégique pour viser la victoire

En choisissant Fredrik Rydman, France Télévisions démontre sa volonté de se donner toutes les chances de décrocher un premier sacre depuis 1977. Outre ses expériences marquantes dans le concours, Rydman est aussi un nom respecté au-delà de l’Eurovision, avec des créations comme Swan Lake Reloaded ou West Side Story, saluées sur les scènes européennes. Son implication est un signal fort : la scénographie occupe désormais une place centrale dans la stratégie française, au même titre que la chanson ou l’interprète. Il faudra désormais attendre le mois de mai pour découvrir comment l’artiste suédois entend faire vibrer l’Europe avec cette ballade personnelle et sensible.