Trois enfants retrouvés seuls dans un hôtel en Espagne, deux positifs à la cocaïne

Trois jeunes enfants ont été découverts abandonnés dans une chambre d’hôtel dans le sud de l’Espagne. Leurs parents ont été arrêtés.

Trois enfants âgés de 6 mois, 1 an et 4 ans ont été découverts seuls dans une chambre d’hôtel située dans le sud de l’Espagne. Les parents des bambins, soupçonnés d’avoir quitté les lieux pour participer à une soirée festive, ont été interpellés par les autorités. Les tests toxicologiques réalisés sur deux des trois enfants se sont révélés positifs à la cocaïne, aggravant la gravité de la situation.

Une série d’affaires similaires en Europe

L’affaire intervient après plusieurs cas similaires d’abandon d’enfants en Europe ces derniers mois. Au Portugal, deux jeunes Français de 4 et 5 ans avaient été retrouvés abandonnés au bord d’une route par leur mère, une spécialiste autoproclamée de la parentalité, et son compagnon. Dans un autre dossier, trois enfants avaient été découverts après avoir vécu cinq ans dans une maison insalubre, leur mère ne leur livrant de la nourriture qu’une fois par mois.

Les trois enfants espagnols ont été immédiatement pris en charge par les services sociaux. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de cet abandon et établir les responsabilités pénales des parents. Les autorités espagnoles examinent également les conditions de vie antérieures des mineurs afin d’évaluer la durée et l’ampleur des négligences dont ils auraient pu être victimes.