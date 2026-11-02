Bart De Wever remet sa démission au roi Philippe après l'échec des négociations budgétaires pour 2027, provoquant une nouvelle crise politique en Belgique. Malgré des discussions intensives, la coalition gouvernementale, divisée sur les mesures à adopter, n'est pas parvenue à un accord. Le roi engage des consultations avec les partis pour tenter de trouver une solution.

La Belgique traverse une nouvelle crise politique. Le Premier ministre Bart De Wever a présenté lundi 2 novembre 2026 la démission de son gouvernement au roi Philippe, après l’échec des négociations sur le budget fédéral pour 2027. Malgré plusieurs semaines de discussions et une ultime réunion organisée dans la nuit de dimanche à lundi, les cinq partis de la coalition gouvernementale ne sont pas parvenus à s’entendre sur les mesures nécessaires pour redresser les finances publiques. Le souverain a décidé de tenir sa décision en suspens et d’engager des consultations avec les responsables de la majorité dès mardi. Cette impasse intervient alors que la Belgique doit réaliser un effort budgétaire de 10 milliards d’euros d’ici 2029 pour tenter de maîtriser son déficit et son endettement.

Une dette publique préoccupante et une coalition profondément divisée

La crise intervient dans un contexte économique particulièrement délicat pour la Belgique. Le déficit public dépasse 5 % du produit intérieur brut, alors que les règles budgétaires européennes fixent normalement un objectif maximal de 3 %. La dette publique représente désormais plus de 110 % du PIB, plaçant le pays parmi les États les plus endettés de l’Union européenne. Le gouvernement cherche à dégager 10 milliards d’euros d’économies et de recettes supplémentaires d’ici 2029, mais les désaccords portent aussi bien sur les hausses d’impôts que sur les réductions de dépenses. Le financement des soins de santé constitue notamment l’un des principaux points de friction. Les partenaires de la coalition doivent également composer avec la hausse du coût de la dette et les besoins supplémentaires liés aux dépenses de défense. Bart De Wever avait déjà rencontré des difficultés similaires lors des discussions budgétaires de 2025, avant de parvenir à un compromis après plusieurs semaines de négociations. Cette fois, le Premier ministre a choisi de remettre officiellement son mandat au souverain, donnant une nouvelle dimension à la crise.

La démission présentée lundi ne signifie toutefois pas que le gouvernement belge a immédiatement cessé ses fonctions. Le roi Philippe a décidé de réserver sa réponse et doit recevoir les présidents des partis de la coalition à partir de mardi 3 novembre. Bart De Wever sera de nouveau reçu au palais royal vendredi 6 novembre, ce qui laisse plusieurs jours aux responsables politiques pour tenter de trouver une issue. Plusieurs scénarios restent possibles : une reprise des négociations au sein de la majorité actuelle, une recomposition politique ou, en cas d’échec durable, une dissolution conduisant à de nouvelles élections. Le Premier ministre souhaite notamment éviter que la Belgique commence l’année 2027 sous le régime des douzièmes provisoires, qui permet de financer temporairement les dépenses publiques sur la base du budget précédent. Cette situation limiterait la capacité du gouvernement à engager de nouvelles politiques. Pour la Belgique, habituée aux négociations complexes entre formations flamandes et francophones, les prochains jours seront déterminants. L’enjeu dépasse désormais la seule adoption du budget : il concerne la capacité de la coalition à poursuivre son mandat dans un climat de divergences économiques et politiques de plus en plus marquées.