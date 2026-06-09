Les États-Unis enregistrent leur deuxième printemps le plus chaud de l’histoire

L’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique a confirmé lundi que les États-Unis venaient de traverser leur deuxième printemps le plus chaud depuis le début des relevés météorologiques. Entre mars et mai 2026, la température moyenne a atteint 13,2 °C sur l’ensemble du territoire américain. Ce record intervient alors que le pays fait face à une vaste sécheresse qui frappe plusieurs régions.

Une sécheresse généralisée

Les États-Unis, qui figurent au rang de deuxième émetteur mondial de gaz à effet de serre, connaissent une multiplication des épisodes climatiques extrêmes. Cette nouvelle donnée s’inscrit dans une tendance inquiétante observée ces dernières années, avec des températures printanières qui ne cessent de grimper. Les scientifiques y voient la confirmation d’un réchauffement climatique qui s’accélère sur le sol américain.

Des impacts concrets sur le territoire

Cette annonce intervient dans un contexte où les questions environnementales demeurent au cœur des débats politiques américains. Les conséquences directes de ces températures anormalement élevées se font déjà sentir sur l’agriculture et les réserves d’eau dans de nombreux États. Les autorités fédérales surveillent de près l’évolution de la situation hydrique, particulièrement critique dans l’Ouest du pays.