La domicile d’Ilhan Omar perquisitionnée par des agents fédéraux de l’immigration

Le domicile d'Ilhan Omar, représentante démocrate du Minnesota, est perquisitionné par des agents fédéraux dans le cadre d'une enquête criminelle non précisée. Cette opération survient à l'approche des élections de mi-mandat, dans un climat politique tendu, soulignant les controverses entourant Omar depuis plusieurs années.

Le domicile de la représentante démocrate du Minnesota Ilhan Omar a été fouillé par des agents du Homeland Security Investigations dans le cadre d’une enquête criminelle dont la nature n’a pas été divulguée. L’opération intervient à quelques semaines des élections de mi-mandat.

Des agents fédéraux rattachés au Homeland Security Investigations, la branche d’enquête criminelle du département américain de la Sécurité intérieure, ont perquisitionné le domicile d’Ilhan Omar, élue démocrate de l’État du Minnesota à la Chambre des représentants. Les autorités n’ont fourni aucune précision sur la nature de l’enquête criminelle qui motive cette opération.

La perquisition survient dans un contexte politique particulièrement tendu, à quelques semaines des élections législatives de mi-mandat. Ilhan Omar, figure progressiste et première femme voilée élue au Congrès américain, fait l’objet depuis plusieurs années d’attaques répétées de la part du président Trump et de responsables républicains, qui ont notamment remis en cause sa loyauté envers les États-Unis et ciblé ses origines somaliennes.

L’intervention d’agents spécialisés dans les questions d’immigration au domicile d’une parlementaire en exercice constitue un fait rare dans l’histoire politique américaine récente. Aucun détail sur d’éventuelles mises en cause ou sur le périmètre exact de l’enquête n’a été communiqué par les autorités fédérales à ce stade.