Le premier avion-école électrique certifié au monde arrive en France

La France accueille le Pipistrel Velis Elektro, premier et unique avion entièrement électrique à avoir obtenu une certification mondiale. Cet appareil révolutionnaire s’est posé à l’aéroport de Clermont-Ferrand dans le cadre de l’Elektro Tour 2025, piloté par de jeunes adultes âgés de 17 à 23 ans. L’installation de cet avion-école nouvelle génération marque une étape dans la transition écologique de l’aviation légère, secteur jusqu’ici tributaire des carburants fossiles.

Une école bretonne pionnière

L’école de pilotage AirSkol, basée à l’aéroport de Rennes, propose désormais aux apprentis pilotes de prendre les commandes de cet appareil silencieux accompagnés d’un instructeur professionnel. L’établissement développe une offre complète autour du Velis Elektro : vols découverte, formations diplômantes et entraînements au pilotage. Cette initiative vise à démocratiser l’apprentissage aérien tout en réduisant drastiquement les nuisances sonores, problème récurrent des aérodromes en zone urbaine.

Le choix de l’Auvergne et de la Bretagne pour déployer ces appareils électriques témoigne d’une volonté d’essaimer sur le territoire national. Les écoles de pilotage misent sur cette technologie pour attirer une nouvelle génération de pilotes sensibles aux enjeux environnementaux. Si l’autonomie reste limitée pour l’instant, le Velis Elektro répond parfaitement aux besoins de la formation initiale, qui nécessite des vols courts à proximité des plateformes aéroportuaires.