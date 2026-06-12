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L’Assemblée nationale rejette la proposition de relance des hydrocarbures outre-mer

12 juin 2026 2 minutes de lecture PAR Radouan Kourak

Les députés ont rejeté une proposition de loi qui visait à autoriser l’exploration pétrolière et gazière dans les territoires ultramarins.

L'Assemblée nationale rejette la proposition de relance des hydrocarbures outre-mer
L'Assemblée nationale rejette la proposition de relance des hydrocarbures outre-mer

L’Assemblée nationale a rejeté jeudi une proposition de loi visant à lever l’interdiction d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures dans les territoires d’outre-mer. Le texte, enregistré sous la référence DLR5L17N53304, entendait autoriser la recherche pétrolière et gazière dans ces zones, alors qu’une interdiction nationale est en vigueur depuis 2017. Cette initiative parlementaire avait été déposée dans un contexte de tensions sur les approvisionnements énergétiques, mais elle s’est heurtée à une opposition massive.

Des modifications sénatoriales sans suite

Le Sénat avait précédemment examiné cette proposition, y apportant plusieurs modifications lors de son passage en commission. Les débats parlementaires ont mis en lumière les enjeux économiques pour les territoires ultramarins, souvent dépendants des importations d’énergies fossiles. Certains élus locaux espéraient que l’exploitation des ressources en hydrocarbures pourrait renforcer leur autonomie énergétique et créer des emplois dans des zones confrontées à un chômage élevé.

Les associations écologistes satisfaites du rejet

Le rejet du texte a été salué par plusieurs organisations environnementales, dont Les Amis de la Terre France, BLOOM, Greenpeace et Mayotte Nature Environnement, regroupées au sein du Réseau Action Climat. Ces associations avaient multiplié les prises de position contre cette proposition, y voyant un risque majeur pour la biodiversité marine et terrestre des territoires concernés. Elles rappellent que la France s’est engagée à respecter l’Accord de Paris sur le climat, incompatible selon elles avec le développement de nouvelles ressources fossiles.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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