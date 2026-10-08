« Quand remettez-vous votre démission ? » : vif affrontement entre Estelle Youssouffa et Laurent Nuñez sur Mayotte

La sécurité à Mayotte a provoqué un échange particulièrement tendu à l’Assemblée nationale, mercredi 7 octobre, lors des Questions au gouvernement. La députée LIOT Estelle Youssouffa a violemment mis en cause le bilan de Laurent Nuñez, l’accusant d’avoir « capitulé » face à l’insécurité dans le département ultramarin. Le ministre de l’Intérieur lui a répondu sur un ton tout aussi ferme, lui reprochant des accusations « limites insultantes » et défendant les renforts policiers annoncés par le gouvernement.

Estelle Youssouffa a ouvert son intervention en évoquant les chiffres récemment présentés par le préfet de Mayotte lors des Assises de la sécurité. Selon les données qu’elle rapporte, les violences contre les personnes auraient augmenté de 20 % et les violences sexuelles visant notamment les femmes et les mineurs de 75 % par rapport à l’année précédente. La députée dénonce une situation devenue insupportable pour les habitants, évoquant les caillassages de bus scolaires, les agressions contre les enseignants et les forces de l’ordre ainsi que les attaques contre les établissements scolaires. Elle accuse également le ministre d’avoir annoncé des renforts policiers qui, selon elle, ne se sont toujours pas concrétisés.

« Votre bilan est catastrophique, vous avez capitulé »

La parlementaire s’en est également prise au déplacement effectué par Laurent Nuñez à Mayotte à la fin du mois d’août, qu’elle a qualifié de « visite touristique ». Elle lui reproche de ne pas avoir rencontré les parlementaires mahorais et de ne pas avoir engagé le démantèlement d’un campement illégal situé dans la mangrove de Tsoundzou, où vivent, selon elle, plusieurs milliers de personnes en situation irrégulière. Estelle Youssouffa accuse enfin le ministère de laisser les forces de sécurité en sous-effectif et de limiter leurs moyens d’intervention face à des violences particulièrement graves.

La conclusion de son intervention a provoqué une vive réaction dans l’hémicycle. « Votre bilan est catastrophique. Vous avez capitulé », lance-t-elle au ministre, avant de poursuivre : « Comment justifiez-vous votre salaire si vous ne faites pas le travail ? Quand remettez-vous votre démission ? » Une attaque particulièrement directe contre Laurent Nuñez, dont la politique sécuritaire à Mayotte est régulièrement contestée par plusieurs élus du territoire.

Nuñez contre-attaque : « Vous feriez mieux de travailler un peu le dossier »

Le ministre de l’Intérieur a immédiatement contesté la présentation de la députée. « C’était une visite de travail, ce n’était pas une visite touristique ! », réplique Laurent Nuñez, rappelant s’être rendu à Mayotte avec le Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement. Il affirme avoir rencontré les maires, les policiers et les gendarmes, avant de défendre les engagements pris pour renforcer la sécurité du territoire.

Laurent Nuñez assure notamment que plusieurs dizaines de membres des groupes d’appui opérationnel doivent être recrutés. Il évoque également le renforcement des moyens nautiques pour lutter contre les arrivées clandestines de kwassas-kwassas, ainsi que l’amélioration des dispositifs de surveillance radar en coopération avec les armées. Le ministre conteste également l’affirmation selon laquelle certaines armes intermédiaires seraient interdites aux forces de l’ordre à Mayotte, assurant avoir personnellement validé des règles dérogatoires applicables sur le territoire.

Le ton monte lorsque Laurent Nuñez reproche à Estelle Youssouffa de ne pas suffisamment connaître le dossier. « Avant de me poser des questions qui sont à la fin limites insultantes, vous feriez mieux de vous renseigner, de travailler un peu le dossier ! », lui lance-t-il. La députée reprend alors la parole pour contester les annonces du ministre, affirmant que les renforts promis ne correspondent pas à des effectifs supplémentaires réellement déployés sur le terrain.

Laurent Nuñez reconnaît que les recrutements ne sont pas encore achevés, mais assure qu’ils sont engagés dans le cadre du projet de budget. « Ils arriveront très vite, ne vous inquiétez pas. Je n’ai qu’une parole, ils seront sur place », promet-il.