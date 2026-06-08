Céline Landreau prend la tête de la matinale de RTL à partir de juin 2026

La journaliste remplacera Thomas Sotto à la présentation de la matinale de RTL en juin 2026, marquant un tournant dans la grille de la station.

Céline Landreau succédera à Thomas Sotto à la présentation de la matinale de RTL à partir du 8 juin 2026. Cette nomination marque un changement majeur dans la grille de la première station de radio généraliste française. La journaliste prendra les commandes de cette tranche horaire stratégique, écoutée chaque matin par des millions d’auditeurs entre 6h et 9h. Thomas Sotto, qui animait cette émission depuis plusieurs années, laisse donc sa place à celle qui s’apprête à relever ce défi d’envergure.

Une journaliste expérimentée aux commandes

Céline Landreau dispose d’une solide expérience journalistique qui lui permettra d’assurer cette transition. Son arrivée aux commandes de la matinale constitue une étape importante dans sa carrière et témoigne de la confiance que lui accorde la direction de RTL. La matinale reste un rendez-vous incontournable pour les Français qui cherchent à s’informer avant de débuter leur journée. Le format combine interviews politiques, actualité nationale et internationale, ainsi que des chroniques variées.

Ce changement de présentation intervient dans un contexte où les radios généralistes cherchent constamment à renouveler leur offre pour maintenir leur audience. RTL conserve son positionnement de référence en matière d’information et mise sur cette nouvelle formule pour poursuivre son succès. Les auditeurs découvriront le style de Céline Landreau dès le début de l’été 2026, une période souvent propice aux évolutions dans le paysage médiatique français.