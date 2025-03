Elon Musk et la kétamine : une addiction qui explique tout ?

Mégalomanie, décisions impulsives, tweets incontrôlables… Et si la clé du comportement parfois étrange d’Elon Musk se trouvait dans sa consommation régulière de kétamine ? Le milliardaire ne s’en cache pas : il affirme disposer d’une ordonnance médicale lui permettant d’en consommer une semaine sur deux, officiellement pour lutter contre la dépression. Mais selon les experts, l’usage qu’il en fait semble aller bien au-delà d’un cadre thérapeutique contrôlé.

Futurism s’est penché sur les effets possibles de cette consommation sur la personnalité du patron de Tesla et SpaceX. Selon la psychopharmacologue Celia Morgan, une consommation régulière de kétamine entraîne des troubles de la mémoire, une dissociation marquée et des tendances délirantes, notamment la conviction de recevoir des messages secrets destinés à soi seul. Un tableau qui colle étrangement aux sorties parfois lunaires du conseiller spécial de Donald Trump.

Ce n’est pas la première fois que l’addiction de Musk est pointée du doigt. En 2023, une enquête du New Yorker révélait qu’il avait également développé une dépendance obsessionnelle au ketchup, au point d’inquiéter ses proches. Ajoutez à cela une tendance à l’isolement et une gestion du stress chaotique, et l’on obtient un cocktail explosif qui pourrait expliquer les montagnes russes émotionnelles et stratégiques du magnat de la tech.