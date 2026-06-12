L’université Paris Cité retire le doctorat d’Étienne Klein après une enquête sur sa thèse

L’université Paris Cité a décidé de retirer son doctorat au physicien et vulgarisateur scientifique Étienne Klein à l’issue d’une procédure ouverte après des accusations de plagiat dans sa thèse soutenue en 1999. L’information a été révélée par Arrêt sur images et confirmée par l’établissement, qui a indiqué avoir notifié des décisions individuelles à l’intéressé.

Selon les conclusions de l’enquête menée par l’université, de nombreux passages de la thèse reproduisaient des textes déjà publiés sans citation appropriée. Arrêt sur images affirme que des copier-coller auraient été relevés dans une part importante du document examiné.

Une sanction rare dans le monde universitaire

Le retrait du doctorat s’accompagne également d’une interdiction de se réinscrire en doctorat. Cette décision intervient près de deux ans après les premières révélations concernant le contenu de la thèse de philosophie soutenue par le chercheur.

Figure connue du grand public pour ses interventions dans les médias et ses ouvrages de vulgarisation scientifique, Étienne Klein avait reconnu en 2024 avoir commis des erreurs dans la rédaction de sa thèse. Il avait présenté ses excuses, expliquant s’être appuyé sur des travaux d’autres auteurs sans respecter certaines règles académiques. Auteur de nombreux livres et ancien chroniqueur sur France Inter et France Culture, il reste l’une des personnalités les plus identifiées de la médiation scientifique en France.