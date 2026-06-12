Avant le stage des élèves de seconde, Édouard Geffray rappelle les règles de sécurité

À quelques jours du début du stage obligatoire de deux semaines pour les élèves de seconde, le ministre de l’Éducation nationale, Édouard Geffray, a insisté sur la vocation strictement pédagogique de ce dispositif. Intervenant après plusieurs accidents mortels impliquant des lycéens en entreprise ces derniers mois, il a rappelé que ces périodes d’immersion ne devaient en aucun cas exposer les jeunes à des situations dangereuses.

Le ministre a indiqué avoir adressé un courrier à l’ensemble des chefs d’établissement afin de renforcer la sensibilisation des élèves avant leur départ en stage. L’objectif est de rappeler que ces séquences en milieu professionnel sont avant tout destinées à découvrir un métier, un secteur d’activité ou le fonctionnement d’une entreprise.

Une immersion limitée à l’observation

Les élèves concernés débuteront leur stage lundi. Mis en place à l’échelle nationale, ce dispositif vise à aider les lycéens à affiner leur projet d’orientation et à mieux connaître le monde du travail avant les choix qui les attendent dans le supérieur.

Édouard Geffray a souligné que les entreprises accueillant des stagiaires de seconde devaient respecter le cadre prévu par l’Éducation nationale. Les lycéens ne peuvent notamment pas être affectés à des tâches présentant un risque pour leur sécurité ou leur santé. Le ministère souhaite éviter que ces stages d’observation ne se transforment en périodes de travail pratique susceptibles d’exposer les jeunes à des accidents.