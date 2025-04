Des tenues de la princesse Diana bientôt mises en vente aux enchères

Plus de 30 ans après sa disparition, l’intérêt du public pour la princesse Diana reste intact. La dernière actualité en date la concernant porte sur une vente aux enchères de plus de 200 pièces issues de sa garde-robe et de celles d’autres membres de la famille royale, tels que la reine Élisabeth II, sa mère la reine mère, ainsi que des trésors royaux datant du XIXe siècle.

Cette vente se tiendra le 26 juin prochain, organisée par la maison américaine Julien’s Auctions. Son cofondateur et directeur général, Martin Nolan, a rendu hommage à Diana en la qualifiant d’icône de mode éternelle, soulignant qu’elle savait parfaitement comment et quand porter ses vêtements, en fonction de son environnement et des circonstances.

Une image iconique

En 2023, Julien’s Auctions a battu des records en vendant une robe portée par Diana en 1985, signée Jacques Azagury, pour 1,4 million de dollars. En 2024, une paire de chaussures de la princesse a été vendue 390 000 dollars. Des succès qui ont encouragé la maison à proposer davantage de pièces de la royauté britannique, et notamment de Diana, lors de ce nouveau grand événement.

Certaines pièces proposées proviennent de proches ou d’amis de la princesse. Rappelons que Diana avait déjà mis en vente 79 de ses robes emblématiques en 1997 via Christie’s, juste après son divorce, pour soutenir des causes caritatives. La vente avait permis de collecter 3,26 millions de dollars au profit de l’AIDS Crisis Trust et de l’hôpital Royal Marsden pour le soutien aux malades du cancer.

Des sommes vertigineuses

Les robes vendues en 1997 autour de 30 à 40 000 dollars se revendent aujourd’hui entre 800 000 et un million de dollars. Pour Martin Nolan, c’est le style moderne et raffiné de Diana, associé à une collaboration stratégique avec des stylistes de renom, qui explique cette valorisation croissante au fil du temps. Chaque tenue était soigneusement choisie pour refléter son rôle royal tout en affirmant sa personnalité unique.

Pièces phares du prochain événement

Parmi les pièces les plus attendues de cette vente :

Une robe bleue fleurie de 1989, surnommée « la robe du soin », que Diana portait lors de visites à des enfants hospitalisés. Elle l’aimait particulièrement car elle savait que les enfants appréciaient les couleurs vives, ce qui la rendait plus accessible et chaleureuse.

La célèbre robe de la revanche, une robe noire moulante et épaules dénudées, devenue symbole de l’indépendance de Diana après sa séparation du prince Charles.

Le catalogue inclura également des cartes manuscrites envoyées par la princesse à ses amis, collaborateurs ou membres du personnel, remplies de mots doux et de remerciements sincères.

Ce nouvel hommage à Diana à travers ses vêtements reflète l’héritage mode qu’elle a laissé, mais aussi son humanité et son charisme intemporel.