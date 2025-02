Des pirates informatiques pro-russes attaquent des sites gouvernementaux italiens

Un groupe de pirates informatiques soutenant la Russie a attaqué aujourd’hui, mardi, des sites web du gouvernement italien, en réponse à un discours du président italien Sergio Mattarella, dans lequel il a comparé l’invasion de la Russie en Ukraine aux « guerres nazies », selon l’agence Associated Press.

Le groupe de pirates NoName57, qui a annoncé les attaques sur les réseaux sociaux, a ciblé les sites des ministères de la Défense, de l’Intérieur, des Transports, ainsi que des agences de la force publique. L’accès à ces sites a été intermittent.

Le groupe a déclaré lundi avoir attaqué des banques, des ports, des aéroports et des agences de transports locaux en Italie, bien que ces attaques n’aient pas causé de perturbations majeures.

Interrogé sur les attaques lors d’une visite au Monténégro, Mattarella a précisé qu’il espérait que « la Russie reviendrait à jouer un rôle important et majeur dans la communauté internationale, respectant les principes du droit international et la dignité et la souveraineté de chaque pays ».

Dans un discours prononcé à Marseille, en France, le 5 février, Mattarella a déclaré que les schémas ayant conduit à la Seconde Guerre mondiale se répétaient, y compris « l’invasion ».

Il a ajouté : « C’était le projet du Troisième Reich en Europe… L’agression russe actuelle contre l’Europe est de ce type ».

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a exprimé son mécontentement face aux déclarations de Mattarella.