Découverte de la tombe du roi Thoutmôsis II

Le ministère des Antiquités égyptien a annoncé la mise au jour de la tombe du roi Thoutmôsis II, la dernière tombe disparue des rois de la XVIIIe dynastie en Égypte.

La mission archéologique égypto-britannique, réalisée par le Conseil suprême des Antiquités et la Fondation pour la recherche sur l’Égypte ancienne, a révélé cette tombe lors de fouilles dans la vallée C du Djebel Thèbes, à l’ouest de Louxor, située à environ 2,4 kilomètres de la Vallée des Rois. Des éléments découverts sur le site confirment qu’il s’agit de la tombe du roi Thoutmôsis II.

Sherif Fathi, ministre égyptien du Tourisme et des Antiquités, a salué ces fouilles qui ont permis de découvrir de nouveaux trésors de l’Égypte ancienne. Il a précisé que cette découverte est la première tombe royale trouvée depuis celle de Toutankhamon en 1922.

Mohamed Ismaïl Khaled, secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités, a précisé que lorsqu’en octobre 2022, l’équipe a trouvé l’entrée et le couloir principal de la tombe, elle pensait qu’il s’agissait d’une sépulture d’une épouse d’un roi de la dynastie thoutmoside, en raison de sa proximité avec les tombes des épouses de Thoutmôsis III et celle de la reine Hatchepsout, qui était à l’origine une reine avant de devenir pharaon et d’être enterrée dans la Vallée des Rois.

Cependant, au fur et à mesure des fouilles, des indices supplémentaires ont permis d’identifier clairement la tombe comme étant celle du roi Thoutmôsis II, avec Hatchepsout comme responsable de son enterrement en tant qu’épouse et demi-sœur.

Les fragments d’albâtre retrouvés dans la tombe portent des inscriptions avec le nom du roi Thoutmôsis II, ainsi que celui de sa principale épouse, la reine Hatchepsout, confirmant ainsi l’identité du défunt.

Le secrétaire général du Conseil des Antiquités a qualifié cette découverte de l’une des plus importantes des dernières années. Il a souligné que les objets découverts ajoutent de nouvelles informations sur la région et sur le règne de Thoutmôsis II, surtout qu’il s’agit des premiers éléments funéraires retrouvés pour ce roi, qui n’en avait aucun exposé dans les musées mondiaux.

Mohamed Abdel Badie, directeur égyptien de la mission, a indiqué que la tombe était mal conservée en raison des inondations survenues peu après la mort du roi. L’équipe a dû récupérer et restaurer les pièces endommagées. Les premières analyses suggèrent que les objets principaux de la tombe ont été déplacés ailleurs après ces inondations, qui se sont produites dans l’Antiquité.

Parmi les découvertes, il y a des fragments de mortier décorés de motifs bleus et d’étoiles jaunes, ainsi que des extraits du « Livre de l’Amdouat », un texte religieux majeur dans les tombes royales de l’Égypte ancienne.

Piers Litherland, responsable de la mission britannique, a expliqué que la conception de la tombe, simple mais significative, a servi de modèle pour les sépultures des rois suivants de la XVIIIe dynastie. La tombe présente un couloir recouvert de plâtre blanc, menant à la chambre funéraire principale, avec un sol surélevé d’environ 1,4 mètre par rapport à la chambre funéraire, ce qui suggère qu’il a été utilisé pour déplacer les objets et le corps de Thoutmôsis II après l’inondation.

Enfin, il a confirmé que les fouilles continueront, afin de découvrir davantage de secrets concernant cette zone et d’identifier l’endroit où ont été transférés les autres objets funéraires de la tombe de Thoutmôsis II.