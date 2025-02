Décès de l’actrice coréenne Kim Sae-ron

Les autorités sud-coréennes ont annoncé ce dimanche le décès de l’actrice Kim Sae-ron à son domicile, situé dans le district de Seongdong-gu à Séoul. Âgée de 24 ans, elle a été retrouvée sans vie par un ami, qui a immédiatement alerté la police. Les services d’urgence sont intervenus aux alentours de 16h50, heure locale.

D’après un communiqué officiel de la police, les premières investigations n’ont révélé aucun indice suggérant une intervention extérieure ou un acte criminel. Toutefois, l’enquête se poursuit afin d’éclaircir les circonstances exactes de sa mort.

Révélée très jeune, Kim Sae-ron s’est imposée sur la scène cinématographique grâce à ses rôles marquants dans A Brand New Life et The Man From Nowhere. Plus récemment, elle avait figuré au casting de la série Bloodhounds, diffusée sur Netflix en 2023.

Bien que couronnée de succès, sa carrière a été entachée par des difficultés personnelles, notamment un incident survenu en mai 2022 lorsqu’elle a été arrêtée pour conduite en état d’ivresse. Cet accident avait causé des dommages à un transformateur électrique, privant plusieurs commerces de courant. En conséquence, son permis de conduire a été suspendu, et elle avait présenté des excuses publiques en prenant en charge les réparations des dégâts causés.

En 2024, l’actrice avait tenté un retour sur scène dans une production théâtrale, avant d’abandonner le projet pour des raisons de santé. Elle devait également apparaître dans un nouveau film intitulé Guitar Man, annoncé en novembre, bien qu’aucune information supplémentaire n’ait été communiquée depuis.

L’annonce de sa disparition a suscité une profonde émotion parmi ses admirateurs et ses collègues du milieu artistique. De nombreuses personnalités et fans ont exprimé leur tristesse sur les réseaux sociaux, tandis que les autorités poursuivent leurs investigations afin de clarifier les circonstances de son décès.