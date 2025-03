De Huawei à DeepSeek: comment la Chine défie le blocus technologique américain

En mai 2015, le gouvernement chinois a lancé un projet stratégique appelé « Made in China 2025 », visant à transformer la Chine, de « l’usine du monde » pour les produits à faible coût, en une puissance industrielle mondiale, leader dans les industries avancées et l’innovation technologique. L’objectif était d’atteindre l’autosuffisance dans la production de technologies de pointe.

Cette initiative a été un grand succès, plaçant la Chine en tête des pays producteurs de véhicules électriques, de réseaux 5G, de batteries et d’énergie solaire. Par exemple, les ventes de véhicules électriques et hybrides en Chine représentaient 53 %, contre seulement 8 % aux États-Unis. La Chine contrôle désormais plus de 80 % de l’industrie mondiale des panneaux solaires et 70 % de la production de batteries lithium-ion. Les stations de base pour les réseaux 5G en Chine représentent à elles seules environ 60 % du total mondial. De plus, la Chine est entrée dans la compétition des réseaux sociaux avec des plateformes comme WeChat et TikTok, chacune ayant plus d’un milliard d’utilisateurs.

En ce qui concerne l’informatique quantique, les entreprises chinoises concurrencent fortement leurs homologues américaines, bien que ces dernières conservent un léger avantage. Toutefois, la Chine fait des progrès rapides et cherche à combler cet écart pour devenir un leader dans ce domaine.

Les États-Unis ont perçu la menace de cette avancée technologique rapide de la Chine et ont rapidement pris des mesures pour ralentir ce progrès, notamment dans les domaines de l’intelligence artificielle (IA) et des semi-conducteurs. Ces actions ont débuté en mai 2019, avec l’interdiction faite à Huawei d’acheter des composants américains sans licence, puis ces mesures se sont intensifiées pour inclure l’interdiction pour des entreprises comme Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) de fournir des puces avancées aux entreprises chinoises, et le blocage de la société néerlandaise ASML (le principal fournisseur de systèmes de lithographie à ultraviolets extrêmes (EUV)) de vendre à la Chine la technologie qui permet la production de composants minuscules (3 nanomètres et moins).

Malgré ces restrictions, Huawei a continué de développer ses produits, lançant une gamme avancée de smartphones en 2023 et les années suivantes, ce qui témoigne de ses progrès dans la fabrication locale de semi-conducteurs.

Les surprises chinoises en 2025

Le 10 janvier 2025, l’entreprise chinoise DeepSeek a dévoilé son modèle d’IA avancé, « R1 ». Avant cela, les entreprises américaines détenaient un monopole sur les modèles d’IA générative, mais la sortie de DeepSeek a introduit une véritable concurrence, ce qui a entraîné une chute des actions des grandes entreprises technologiques américaines, avec des pertes significatives pour Nvidia, le principal fabricant de puces pour l’IA.

Cela a poussé le président américain Donald Trump à déclarer que la technologie de DeepSeek devrait servir d’incitation pour les entreprises américaines. Le modèle « R1 » se distingue par son caractère open-source, ses capacités d’analyse avancées, son support de plusieurs langages de programmation, ainsi que ses compétences exceptionnelles en raisonnement mathématique et logique, ce qui en fait un outil idéal pour résoudre des problèmes complexes. De plus, son coût de développement et d’exploitation est remarquablement bas par rapport à ses homologues américains. Le PDG de Google, Sundar Pichai, a salué les efforts de DeepSeek, et Yann LeCun, vice-président de Meta et scientifique en chef de l’IA, a souligné l’avantage des modèles open-source par rapport aux modèles propriétaires.

En octobre 2017, Google DeepMind a lancé AlphaGo Zero, un modèle d’IA qui a appris à jouer au Go à un niveau surhumain, sans données humaines ou parties précédentes. DeepSeek a utilisé des techniques similaires pour entraîner « R1 », lui permettant d’apprendre de manière autonome et d’exceller dans les domaines mathématiques et logiques, ce qui a suscité l’admiration du PDG d’Amazon, Andy Jassy, pour les méthodes d’entraînement de l’IA de DeepSeek.

Plusieurs tests comparatifs ont été réalisés entre le « R1 » de DeepSeek et le « O1 » d’OpenAI. Le test MATH-500, qui évalue la capacité des IA à résoudre des problèmes mathématiques complexes, a montré un léger avantage pour « R1 ». Ce dernier a également surpassé « O1 » dans les tests AIME 2024 et SWE-bench. Cependant, « O1 » a dominé dans trois autres tests : Codeforce (programmation compétitive), GPQA (questions scientifiques et générales), et MMLU (connaissances générales sur 57 domaines académiques).

Le lancement du modèle avancé d’IA « R1 » de DeepSeek a relancé la concurrence mondiale dans le domaine de l’IA générative. Fin janvier 2025, OpenAI a lancé ses nouvelles versions « O3-mini » et « GPT-4.5 », tandis que DeepSeek a promis de lancer prochainement sa version « R2 ». D’autres entreprises, comme Google avec Gemini 2.0 Pro, Meta avec Llama-3.1, et xAI d’Elon Musk avec Grok-2, jouent également un rôle majeur dans cette course.

La guerre des semi-conducteurs

ASML, l’entreprise néerlandaise, domine les systèmes de lithographie EUV qui permettent la fabrication de puces aussi petites que 7 nanomètres. Après plus de 20 ans de recherche, la technologie EUV d’ASML est désormais utilisée par des entreprises comme Apple et Samsung pour produire des puces de 3 nanomètres. TSMC, le plus grand fabricant de semi-conducteurs au monde, prévoit de produire des puces de 2 nanomètres en 2024 en utilisant cette technologie.

En août 2024, Huawei a lancé son smartphone Mate 60 Pro, équipé d’un processeur de 7 nanomètres, ce qui a suscité un grand intérêt. L’entreprise travaille maintenant sur des processeurs de 5 nanomètres, bien que les restrictions américaines sur la technologie EUV rendent difficile la production de puces de 3 nanomètres ou moins pour Huawei.

Cependant, la Chine semble avoir trouvé une alternative. Le 30 décembre 2024, l’Institut de technologie de Harbin a remporté un prix majeur pour son projet sur les sources lumineuses laser. L’institut a proposé une nouvelle méthode de génération de lumière ultraviolette extrême, différente des méthodes occidentales. Cette méthode, dirigée par le professeur Zhao Yongping, se concentre sur une source de lumière EUV induite par décharge plasmatique à une longueur d’onde centrale de 13,5 nanomètres, idéale pour fabriquer des puces de 2 et 3 nanomètres.

Cette nouvelle avancée pourrait changer l’équilibre des pouvoirs dans l’industrie des semi-conducteurs, la Chine investissant 41 milliards de dollars pour développer sa propre technologie de lithographie EUV. Les experts prévoient que la Chine mettra 4 à 5 ans avant de produire des puces avec cette technologie avancée, comblant ainsi l’écart technologique avec les pays occidentaux.

Lorsque l’on a demandé à un scientifique chinois l’impact du blocus technologique américain sur son pays, il a répondu : « La sagesse chinoise dit : ‘La vie trouve toujours son propre chemin’. »