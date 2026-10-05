Une vidéo primée par Nikon sous le feu des critiques après des retouches par IA

Une vidéo primée par Nikon pour son illustration du mouvement des cils d’un enfant malade suscite des controverses après que des spécialistes de la microscopie ont questionné la fidélité de ses images. Bien que le lauréat ait utilisé de l'IA pour retoucher les images, il conteste toute falsification. Nikon réexamine actuellement le processus de sélection et les méthodes employées.

Une récompense scientifique se retrouve au centre d’une controverse sur l’intelligence artificielle. Lauréat du concours Nikon Small World in Motion, annoncé le 15 septembre, Ning Xu a été distingué pour une vidéo montrant le mouvement de cils présents dans les voies respiratoires d’un enfant atteint de dyskinésie ciliaire primitive. Mais après la publication du palmarès, des spécialistes de la microscopie ont soulevé des doutes sur la fidélité biologique des images présentées.

Le chercheur a reconnu avoir utilisé un modèle d’intelligence artificielle pour traiter et coloriser des images initialement obtenues en niveaux de gris. Il conteste toutefois avoir généré artificiellement les cils ou leurs mouvements. Les critiques portent notamment sur des structures qui semblent apparaître puis disparaître et sur des proportions jugées incohérentes. L’enjeu est donc de déterminer si le traitement a seulement facilité la lecture des images ou s’il a introduit des éléments absents de l’observation originale.

Nikon réexamine la vidéo et les méthodes utilisées

Face aux interrogations, Nikon a annoncé réexaminer les informations fournies lors de la sélection ainsi que des documents complémentaires transmis par le lauréat. L’organisateur indique que Ning Xu coopère et a communiqué des précisions sur son équipement, ses méthodes d’imagerie et les traitements appliqués. Des scientifiques réclament également l’accès à la vidéo brute pour comparer l’enregistrement initial à la version récompensée. Les éléments consultés ne permettent pas de conclure à une fraude établie ni d’annoncer un retrait du prix.

Cette affaire met en lumière une difficulté pour les concours d’imagerie scientifique : une séquence peut impressionner visuellement tout en suscitant des réserves sur ce qu’elle représente réellement. Pour les médias qui diffusent ces images, la description des traitements devient aussi un enjeu de crédibilité. Une colorisation assistée par IA mérite d’être explicitée afin que le public puisse distinguer l’observation de sa mise en forme. Dans ce cas, la comparaison avec les données originales apparaît comme l’étape décisive pour mesurer la portée des modifications et éclairer la décision de l’organisateur.