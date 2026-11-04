Prix Femina 2026 : Laura Kasischke et Jennifer Tamas récompensées pour leurs ouvrages

Laura Kasischke est récompensée du prix Femina 2026 dans la catégorie roman étranger pour son livre "Baignade surveillée", tandis que Jennifer Tamas reçoit le prix Femina de l'essai pour "Barbe Bleue, contre-enquête". Ces deux ouvrages témoignent de la richesse des thèmes abordés dans la littérature contemporaine.

Le jury du prix Femina a distingué l’écrivaine américaine Laura Kasischke dans la catégorie du roman étranger pour « Baignade surveillée », publié chez Gallimard. Le prix Femina de l’essai revient à Jennifer Tamas pour « Barbe Bleue, contre-enquête », paru aux éditions du Seuil. Deux récompenses qui mettent à l’honneur des œuvres explorant, chacune à leur manière, les rapports humains et les représentations littéraires.

Le palmarès du prix Femina 2026 met à l’honneur deux autrices aux parcours différents. Laura Kasischke remporte le prix du roman étranger avec « Baignade surveillée », publié chez Gallimard. La romancière et poétesse américaine, connue pour ses récits mêlant observation psychologique, tensions familiales et atmosphères inquiétantes, reçoit ainsi l’une des distinctions littéraires françaises les plus reconnues. Cette récompense souligne la place occupée par son œuvre auprès du lectorat francophone et contribue à donner une nouvelle visibilité à son dernier livre traduit en français.

Jennifer Tamas est, de son côté, récompensée par le prix Femina de l’essai pour « Barbe Bleue, contre-enquête », publié au Seuil. Chercheuse et spécialiste de littérature française, elle s’intéresse notamment à la manière dont les œuvres classiques représentent les relations entre les femmes et les hommes. Son ouvrage propose de revenir sur la figure de Barbe Bleue et sur les interprétations qui ont accompagné ce personnage au fil des siècles. À travers cette enquête littéraire, l’autrice invite à interroger les mécanismes de domination et la place accordée à la parole féminine dans les récits transmis de génération en génération.

Deux approches différentes de la littérature contemporaine

Laura Kasischke s’est imposée au fil de sa carrière comme une voix singulière de la littérature américaine. Ses romans explorent régulièrement les inquiétudes dissimulées derrière les apparences de la vie quotidienne. L’écrivaine s’attache aux fragilités de ses personnages et aux événements susceptibles de bouleverser leur existence. Son écriture, souvent caractérisée par une tension psychologique progressive, a rencontré un écho particulier en France, où plusieurs de ses ouvrages ont été traduits et publiés. L’attribution du Femina étranger vient renforcer cette reconnaissance.

Le travail de Jennifer Tamas s’inscrit dans une démarche différente, à la croisée de la recherche universitaire et de la critique littéraire. Avec « Barbe Bleue, contre-enquête », elle revisite un conte associé à Charles Perrault, dont les thèmes continuent de nourrir les réflexions contemporaines sur les violences et les rapports de pouvoir. En proposant une nouvelle lecture de ce récit, l’essayiste cherche à dépasser les interprétations habituelles et à examiner ce que le texte révèle des normes sociales. Son livre illustre l’intérêt renouvelé pour la relecture des classiques à la lumière des questions actuelles.

Une distinction importante dans le calendrier littéraire

Créé en 1904, le prix Femina occupe une place particulière dans le paysage littéraire français. Fondé à l’initiative de femmes de lettres, il se distingue notamment par son jury exclusivement féminin. Décerné chaque année à l’automne, il récompense des ouvrages dans plusieurs catégories, dont le roman français, le roman étranger et l’essai. Son palmarès constitue un rendez-vous important pour les éditeurs, les libraires et les lecteurs, dans une période marquée par la succession des grands prix littéraires.

Pour Gallimard et les éditions du Seuil, ces distinctions représentent également un enjeu de visibilité. L’obtention d’un grand prix peut entraîner une hausse de la demande en librairie, favoriser de nouveaux tirages et prolonger la présence d’un ouvrage dans l’actualité culturelle. Les récompenses attribuées à Laura Kasischke et Jennifer Tamas illustrent surtout la diversité des formes d’écriture reconnues par le Femina, entre fiction étrangère et réflexion critique sur le patrimoine littéraire. Les deux autrices rejoignent ainsi le palmarès d’un prix qui continue de jouer un rôle important dans la reconnaissance des œuvres et leur rencontre avec le public.