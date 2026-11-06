Martine Rose est nommée directrice artistique de Balenciaga, succédant à Pierpaolo Piccioli à partir du 16 novembre 2026. Cette nomination, la première d'une femme à ce poste, marque une réorientation stratégique pour Kering, cherchant à revitaliser l'image de la marque tout en respectant son héritage.

Le groupe français Kering a annoncé, vendredi 6 novembre 2026, la nomination de la créatrice britannique Martine Rose à la direction artistique de Balenciaga. Elle succédera officiellement à Pierpaolo Piccioli le 16 novembre, après seulement seize mois de présence du couturier italien. Cette décision marque un nouveau changement stratégique pour la maison de luxe, dans un contexte de réorganisation des marques du groupe.

Balenciaga ouvre un nouveau chapitre de son histoire. La maison de couture, propriété du groupe Kering, a choisi Martine Rose pour prendre la tête de sa création. Âgée de 45 ans, la styliste britannique s’est imposée dans l’univers de la mode masculine grâce à une esthétique inspirée des sous-cultures londoniennes, du sportswear et des vêtements du quotidien. Basée à Paris pour ses nouvelles fonctions, elle devra développer l’identité créative de Balenciaga tout en préservant l’héritage de son fondateur, Cristóbal Balenciaga.

Cette nomination intervient au lendemain de l’annonce du départ de Pierpaolo Piccioli, ancien directeur artistique de Valentino, arrivé chez Balenciaga en juillet 2025. Le créateur italien avait succédé à Demna, parti rejoindre Gucci après une décennie à la tête de la maison. Son passage aura finalement été particulièrement court. Kering n’a pas précisé les raisons de cette séparation, mais le changement intervient alors que le groupe cherche à relancer la croissance de ses principales marques.

Une créatrice britannique influencée par les cultures underground

Née à Croydon, dans le sud de Londres, Martine Rose a fondé sa marque éponyme en 2007. Elle s’est progressivement fait connaître pour ses silhouettes déstructurées, ses proportions exagérées et ses références aux cultures musicales britanniques, notamment la rave, le reggae et la scène électronique. Son travail revisite les codes du vestiaire masculin, en associant vêtements de sport, costumes traditionnels et pièces inspirées de la mode urbaine.

La créatrice connaît déjà Balenciaga pour y avoir collaboré entre 2015 et 2018, lorsque Demna dirigeait la maison. Elle avait alors contribué au développement des collections masculines. Au cours de sa carrière, Martine Rose a également multiplié les collaborations avec des marques comme Nike et Supreme, renforçant sa notoriété auprès d’un public sensible aux interactions entre luxe, mode et culture populaire. Son retour chez Balenciaga pourrait ainsi favoriser un rapprochement avec l’esthétique qui avait contribué au succès de la maison sous Demna.

Un changement de direction stratégique pour Kering

Pour Luca de Meo, directeur général de Kering, cette nomination doit permettre à Balenciaga de renforcer ses liens avec les nouvelles générations. Le dirigeant souligne la capacité de Martine Rose à associer créativité, innovation et références culturelles contemporaines. Le groupe mise notamment sur son expérience du prêt-à-porter masculin et sur sa connaissance des tendances pour redynamiser l’image de la maison.

Cette décision s’inscrit dans une réorganisation plus large du portefeuille de marques de Kering. Le groupe français, également propriétaire de Gucci, Saint Laurent et Alexander McQueen, traverse une période de ralentissement commercial qui l’oblige à revoir certaines orientations. Plusieurs changements de direction artistique ont ainsi été annoncés ces dernières semaines. En 2025, Kering avait réalisé un chiffre d’affaires de 14,7 milliards d’euros, dans un contexte de pression sur les ventes de plusieurs de ses maisons.

Une première femme à la tête de la création de Balenciaga

Avec cette nomination, Martine Rose devient la première femme à occuper la direction artistique de Balenciaga depuis la création de la maison en 1917. Cette arrivée constitue une évolution notable pour une marque historiquement dirigée par des créateurs masculins. Elle intervient également dans un secteur du luxe où la place des femmes à la tête des grandes maisons demeure un sujet de débat.

Dans le communiqué publié par Kering, Martine Rose évoque un privilège et une responsabilité. Elle affirme vouloir respecter l’héritage créatif de Balenciaga tout en participant à l’écriture d’un nouveau chapitre. Son arrivée pourrait se traduire par un renouvellement des silhouettes, des collections et de la communication de la maison, même si aucune orientation précise n’a encore été dévoilée.

Le défi de relancer une maison emblématique du luxe

La nouvelle directrice artistique devra trouver un équilibre entre l’héritage de Cristóbal Balenciaga, reconnu pour ses innovations dans la haute couture, et les attentes d’une clientèle internationale en constante évolution. La maison devra également préserver son attractivité dans les accessoires et la maroquinerie, deux catégories stratégiques pour la rentabilité des grandes marques de luxe.

La nomination de Martine Rose représente donc un pari créatif et commercial pour Kering. Après le passage de Demna, marqué par une esthétique provocatrice, puis celui de Pierpaolo Piccioli, davantage tourné vers la tradition couture, Balenciaga semble vouloir renouer avec une approche fortement liée à la culture contemporaine. Les premières collections de la créatrice britannique permettront de mesurer l’ampleur de cette nouvelle orientation et sa réception auprès des professionnels comme des consommateurs.