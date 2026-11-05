Fête des Lumières 2026 à Lyon : une édition marquée par les crises et les enjeux contemporains

La Fête des Lumières 2026 à Lyon, qui se tiendra du 5 au 8 décembre, se concentrera sur des enjeux contemporains tels que le changement climatique et l'intelligence artificielle à travers 27 œuvres artistiques. Attendant près de deux millions de visiteurs, l'événement allie spectacles lumineux et initiatives solidaires, tout en garantissant la sécurité dans un contexte de tensions sociales.

Du 5 au 8 décembre 2026, Lyon accueillera la 27e édition de sa célèbre Fête des Lumières. Avec 27 œuvres réparties dans une vingtaine de lieux emblématiques, l’événement entend refléter les préoccupations de notre époque, du changement climatique à l’intelligence artificielle. Près de deux millions de visiteurs sont attendus pour quatre soirées mêlant créations artistiques, patrimoine et innovations technologiques.

La Fête des Lumières de Lyon entend cette année dépasser le simple spectacle visuel. Présentée mercredi 4 novembre par le maire Grégory Doucet et son conseiller délégué aux grands événements culturels, Pierre Lopez Landier, l’édition 2026 se veut ancrée dans les préoccupations contemporaines. Les organisateurs ont retenu 27 installations réalisées par des artistes de 14 nationalités différentes, dont dix équipes lyonnaises. Le festival, entièrement gratuit, transformera une nouvelle fois les places, les monuments et les parcs de la ville en espaces de création. Le budget annoncé atteint 3,4 millions d’euros, un montant comparable à celui de l’année précédente.

Pour Grégory Doucet, cette programmation doit être « le reflet de son temps ». Une ambition qui prend une dimension particulière dans un contexte marqué par les tensions sociales et les manifestations ayant récemment touché la métropole lyonnaise. Le maire a tenu à confirmer que la manifestation se déroulerait comme prévu, malgré les interrogations concernant la sécurité. Les autorités préparent un dispositif adapté à l’affluence attendue, avec l’activation du plan ORSEC. L’objectif est de concilier la tenue d’un grand événement populaire avec le maintien de l’ordre public et le respect du droit de manifester.

Le changement climatique inspire plusieurs créations

Les préoccupations environnementales occupent une place importante dans cette nouvelle édition. Au parc de la Tête d’Or, l’artiste Mourka présentera « La Roseraie aux oiseaux », une installation évoquant le printemps au cœur de l’hiver. Derrière cette proposition poétique se dessine une réflexion sur les perturbations des cycles naturels. Le dérèglement climatique modifie notamment les comportements migratoires de certaines espèces d’oiseaux, dont les déplacements sont influencés par l’évolution des températures. L’œuvre invite ainsi les visiteurs à réfléchir aux conséquences des transformations environnementales sur le vivant.

D’autres créations prolongeront cette réflexion. Sur les berges du Rhône, « Countdown » proposera une représentation lumineuse de l’érosion du vivant, tandis que « Echoes of Ice », dans le quartier Grôlée, évoquera la disparition des glaciers à travers des projections et un environnement sonore immersif. Place Louis-Pradel, « Sentinels » abordera la montée du niveau des mers. Ces installations traduisent une volonté de sensibiliser le public aux enjeux écologiques sans renoncer à la dimension spectaculaire du festival. La lumière devient alors un moyen de rendre visibles des phénomènes souvent difficiles à représenter.

Intelligence artificielle et jeux vidéo au programme

Les nouvelles technologies constituent un autre fil conducteur de la programmation. Place Sathonay, le studio Playmode présentera « Liquid Times », une création associant lumière, mouvement et musique. L’installation reposera sur des modules rotatifs destinés à produire une composition visuelle évolutive. Au parc de la Tête d’Or, « Whispering Mountains », imaginée par le collectif australien ENESS, explorera également les possibilités offertes par les technologies numériques et l’intelligence artificielle. Pour les organisateurs, ces œuvres témoignent des transformations qui traversent aujourd’hui le secteur artistique, notamment dans les méthodes de conception et de production.

La culture populaire sera également à l’honneur avec « Level Up », une installation inspirée de Pac-Man, sur la place des Jacobins. Le célèbre personnage de jeu vidéo prendra place autour de la fontaine, accompagné de figures lumineuses géantes. Cette proposition entend séduire un public familial en faisant dialoguer l’univers des jeux d’arcade avec les techniques contemporaines de mise en lumière. Place Bellecour, les visiteurs pourront participer à « Twist & Shine », une œuvre interactive composée d’une centaine d’éléments lumineux manipulables. La grande place lyonnaise retrouvera ainsi une place importante dans le parcours, après une édition 2025 marquée par son absence de la programmation principale.

Une fête populaire qui célèbre aussi le patrimoine lyonnais

L’histoire et le patrimoine de Lyon restent au cœur de l’événement. Place Antonin-Poncet, « La Lumière de la vitesse », réalisée par le studio BK, célébrera les 45 ans de la liaison TGV entre Paris et Lyon. L’œuvre retracera l’histoire du train à grande vitesse à travers des paysages et des scènes évoquant les voyages et les rencontres. Sur la place des Terreaux, « Le Carnaval des animaux », inspiré de la composition de Camille Saint-Saëns, transformera les façades en un spectacle animé. La cathédrale Saint-Jean accueillera quant à elle « S.E.P.T.E.M », une projection consacrée aux transformations symboliques de la matière.

La solidarité conservera également une place importante avec l’opération des « Lumignons du Cœur ». Installée cette année place Bellecour, elle permettra de soutenir l’association lyonnaise Vivre aux Éclats, qui intervient auprès des enfants, des personnes âgées et des adultes en situation de handicap dans les établissements de soins. Les lumignons seront proposés à deux euros, les recettes étant reversées à l’association. Entre créations spectaculaires, préoccupations environnementales et initiatives solidaires, la Fête des Lumières 2026 cherchera ainsi à préserver son identité populaire tout en interrogeant les transformations du monde contemporain. Les visiteurs pourront découvrir les installations du samedi 5 au mardi 8 décembre, avec des horaires adaptés selon les sites.