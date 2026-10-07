31 octobre : « Sahara, Terre du Maroc », un livre pour comprendre l’histoire et les enjeux du Sahara

Le 31 octobre, jour de la Fête de l’Unité, voit la sortie de « Sahara, Terre du Maroc » de Philippe Liénard, qui explore l’histoire, le droit international et les enjeux actuels du Sahara occidental. Cet ouvrage vise à replacer les débats contemporains dans un contexte historique et juridique, tout en soulignant l'importance de l'unité nationale.

Certaines dates finissent par dépasser le simple calendrier. Le 31 octobre en fait désormais partie au Maroc. À l’occasion de la Fête de l’Unité, « Aid Al Wahda », un ouvrage viendra accompagner cette journée à la portée hautement symbolique : Sahara, Terre du Maroc, de Philippe Liénard.

Publié par les éditions CODE Humanité et préfacé par Ahmed Elallali, le livre choisit de prendre de la hauteur sur un dossier qui demeure au cœur de l’histoire contemporaine du Royaume.

Plutôt que de s’arrêter aux déclarations diplomatiques, aux négociations ou aux rapports de force du moment, Philippe Liénard propose de revenir aux fondements : l’histoire, le droit international, les réalités du terrain et les perspectives d’avenir.

Le choix du 31 octobre n’est évidemment pas neutre. Un an auparavant, le 31 octobre 2025, le Conseil de sécurité des Nations unies adoptait la résolution 2797 consacrée au Sahara occidental. Rabat avait alors salué une étape importante dans l’évolution du dossier et dans la reconnaissance internationale croissante de son Initiative d’autonomie.

Derrière l’actualité, une histoire plus longue

Le Sahara fait partie de ces sujets dont l’actualité revient régulièrement sur le devant de la scène, mais dont la compréhension suppose de remonter bien au-delà des événements les plus récents.

C’est précisément l’ambition de Sahara, Terre du Maroc. Son sous-titre (Histoire, droit international, réalités et avenir de l’exemple marocain) résume la démarche : replacer la question dans une perspective historique et juridique, sans la dissocier des réalités politiques et diplomatiques actuelles.

Quels éléments historiques permettent d’éclairer le présent ? Comment interpréter les arguments de droit international ? Comment les évolutions diplomatiques des dernières années modifient-elles la perception du dossier ? Et surtout, quelles perspectives peuvent désormais être envisagées ?

Un livre placé sous le signe de l’unité

La mise à l’honneur du livre lors de la Fête de l’Unité donne à sa publication une dimension qui dépasse le seul événement éditorial.

Le 31 octobre devient ici à la fois le contexte et le symbole. Une date pour célébrer l’unité du Royaume, mais aussi une invitation à revenir sur les fondements historiques et juridiques d’un dossier qui reste au cœur de la politique étrangère marocaine.

Avec Sahara, Terre du Maroc, Philippe Liénard propose ainsi moins un commentaire de l’actualité qu’un ouvrage de compréhension. Une manière de rappeler qu’avant de prendre position sur les grands dossiers internationaux, il faut souvent commencer par en connaître l’histoire.