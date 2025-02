Crash d’un avion Delta Airlines à Toronto : plusieurs blessés et enquête en cours

Un avion de la compagnie américaine Delta Airlines s’est retourné sur le tarmac de l’aéroport Pearson de Toronto lors de son atterrissage ce lundi 17 février. L’appareil, en provenance de Minneapolis, transportait 76 passagers et quatre membres d’équipage. Selon les autorités locales, au moins quinze personnes ont été blessées, dont trois dans un état critique, parmi lesquelles un enfant et deux adultes sexagénaires.

Les conditions météorologiques difficiles pourraient être en cause. Une tempête de neige et des vents violents balayaient l’est du Canada depuis dimanche, entraînant de nombreux retards et perturbations dans le trafic aérien. L’aéroport Pearson a confirmé que les équipes d’urgence avaient immédiatement pris en charge les passagers et l’équipage, tandis que les enquêteurs s’efforcent de déterminer les circonstances exactes du crash.

L’accident a provoqué une forte mobilisation des secours et un dispositif médical renforcé a été déployé sur place. Les autorités recommandent aux voyageurs de vérifier l’état de leurs vols avant de se rendre à l’aéroport, des perturbations étant attendues dans les prochaines heures. La ministre canadienne des Transports, Anita Anand, a assuré suivre de près la situation et a promis une communication rapide sur l’évolution des investigations.