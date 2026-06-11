— Mondial 2026 : les supporters ivoiriens privés des États-Unis faute de visas

La Côte d’Ivoire disputera la Coupe du monde 2026 sans plusieurs centaines de supporters venus du pays. En cause : l’absence de visas pour une partie des fans qui devaient accompagner les Éléphants aux États-Unis. Environ 500 supporters ivoiriens étaient attendus pour suivre la sélection pendant le tournoi. Le déplacement est finalement annulé. Le Comité national des supporters des Éléphants ne pourra pas envoyer son groupe habituel, comme il l’avait fait lors des précédentes participations ivoiriennes au Mondial.

Un coup dur pour l’ambiance autour des Éléphants

La Côte d’Ivoire retrouve la Coupe du monde après plusieurs années d’absence, mais ce retour se fera sans une partie de son public historique. Les supporters venus d’Abidjan et d’autres villes ivoiriennes ne seront pas dans les tribunes américaines pour pousser l’équipe. Seule une petite délégation officielle a pu obtenir les autorisations nécessaires. Elle aura pour mission d’encadrer les supporters ivoiriens déjà présents sur place, notamment ceux issus de la diaspora. La sélection ivoirienne pourra donc compter sur les fans installés aux États-Unis. Plus de 1 000 supporters ivoiriens vivant sur le territoire américain pourraient être mobilisés pendant la compétition.

Deux matchs aux États-Unis concernés

La Côte d’Ivoire est placée dans le groupe E avec l’Allemagne, l’Équateur et Curaçao. Deux de ses trois matchs de poule doivent se jouer à Philadelphie, aux États-Unis. Le troisième est programmé à Toronto, au Canada. Pour les supporters bloqués en Côte d’Ivoire, le problème est clair : avoir un billet pour un match ne suffit pas. L’entrée sur le territoire américain reste soumise à l’obtention d’un visa. Le Mondial 2026, organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique, sera le premier à 48 équipes. Pour les Éléphants, il commencera avec une absence visible : celle d’une partie de leurs supporters, empêchés de faire le voyage.