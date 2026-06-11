Mondial 2026 : aucun joueur de l’OM chez les Bleus, une première depuis 1986

L’équipe de France disputera la Coupe du monde 2026 sans aucun joueur de l’Olympique de Marseille. Didier Deschamps a retenu 26 joueurs pour le tournoi, mais aucun Olympien ne figure dans le groupe français. C’est une première depuis 40 ans pour une Coupe du monde disputée par les Bleus.

Une série qui s’arrête

Depuis 1986, l’OM avait toujours placé au moins un joueur dans le groupe français lorsque les Bleus participaient au Mondial. La seule parenthèse concerne 1990 et 1994, années durant lesquelles l’équipe de France n’était pas qualifiée. La série avait repris en 1998 avec Laurent Blanc et Christophe Dugarry, champions du monde avec les Bleus. Elle s’était poursuivie en 2002 avec Frank Lebœuf, en 2006 avec Fabien Barthez et Franck Ribéry, puis en 2010 avec Steve Mandanda et Mathieu Valbuena. En 2014, Valbuena représentait encore l’OM. En 2018, Mandanda, Adil Rami et Florian Thauvin faisaient partie du groupe sacré en Russie. En 2022, Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout étaient présents au Qatar.

Pavard n’a pas inversé la tendance

Benjamin Pavard était le principal joueur marseillais susceptible d’entrer dans la réflexion du sélectionneur. Il n’a finalement pas été retenu. Son absence confirme donc une coupure nette : aucun joueur de l’effectif olympien ne portera le maillot de l’équipe de France pendant ce Mondial.

Balerdi forfait avec l’Argentine

Le cas Leonardo Balerdi ajoute un autre coup dur pour l’OM. Le défenseur argentin, initialement retenu dans le groupe de Lionel Scaloni, ne participera finalement pas à la Coupe du monde. Blessé au mollet droit à l’entraînement avec l’Argentine, le joueur marseillais a dû déclarer forfait.