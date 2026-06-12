— Mbappé affirme que lui et les Bleus étaient pour le PSG contre Arsenal en finale de Ligue des champions

Interviewé jeudi soir sur M6, Kylian Mbappé a expliqué pourquoi il avait soutenu le Paris Saint-Germain lors de la finale de la Ligue des champions face à Arsenal, remportée par le club parisien aux tirs au but après un score de 1-1. Malgré son départ au Real Madrid et les litiges financiers qui l’opposent à son ancien club, le capitaine de l’équipe de France a reconnu avoir été derrière le PSG. Sa réponse : « On était pour le PSG. »

Saliba seul contre le groupe France

Mbappé a justifié ce soutien par la présence de nombreux joueurs de l’équipe de France dans les rangs parisiens. En face, Arsenal ne comptait qu’un seul Bleu concerné : William Saliba. L’attaquant français a résumé la situation avec une formule claire : « Désolé pour William, mais lui, il était tout seul. »

Une logique de vestiaire avant la Coupe du monde

Pour Mbappé, l’enjeu dépassait le simple cadre d’un ancien club. À l’approche de la Coupe du monde, il voulait surtout voir un maximum de coéquipiers en sélection arriver avec de la confiance et le sourire. Les Bleus doivent entrer en lice mardi 16 juin face au Sénégal. Dans cette logique, une victoire parisienne permettait à plusieurs internationaux français de rejoindre le groupe avec une dynamique positive.

Un soutien assumé malgré le passif avec Paris

Le point le plus marquant reste le contexte : Mbappé n’a pas quitté le PSG dans une atmosphère totalement apaisée. Son départ au Real Madrid a été suivi de différends financiers avec le club parisien. Cela ne l’a pourtant pas empêché de soutenir les joueurs français du PSG en finale européenne. Même si au fond de lui, c’est un sentiment bien plus mitigé qui doit dominer. Parti au Real Madrid pour gagner la Ligue des champions, il a vu le PSG terrasser l’Europe deux années de suite, pendant que le Real essuyait échecs sur échecs, tant sur le plan national qu’européen…