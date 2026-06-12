— La Corée du Sud renverse la Tchéquie et réussit son entrée dans le Mondial

La Corée du Sud a parfaitement lancé sa Coupe du monde 2026 en battant la Tchéquie vendredi à Guadalajara, lors de la première journée du groupe A. Menés après l’ouverture du score de Ladislav Krejci à la 59e minute, les Sud-Coréens ont retourné la situation en seconde période pour s’imposer 2-1. Longtemps entreprenante, la sélection sud-coréenne a d’abord manqué de précision dans les derniers mètres. Elle a été punie sur une touche longue, mal négociée, reprise par Krejci. Mais ce but n’a pas fait basculer le match dans le mauvais sens pour les joueurs de Lee Kang-in.

Hwang relance tout, Oh finit le travail

La réaction sud-coréenne est arrivée rapidement. Hwang In-beom a égalisé à la 67e minute, remettant son équipe dans le match au moment où la Tchéquie tentait de défendre son avantage. La Corée du Sud a ensuite continué à pousser. À dix minutes de la fin, Oh Hyeon-gyu a inscrit le but de la victoire, à la 80e minute, concluant une seconde période plus rythmée et plus efficace côté coréen.

Un groupe A déjà bien lancé

Avec ce succès, la Corée du Sud prend trois points précieux dès son premier match. Elle rejoint le Mexique en tête du groupe A, après la victoire mexicaine contre l’Afrique du Sud plus tôt dans la journée, sur le score de 2-0. La Tchéquie, elle, démarre par une défaite frustrante après avoir mené au score. Pour la Corée du Sud, l’entrée en matière est idéale : victoire, réaction, caractère, et une place immédiate dans le haut de la poule.