— Kylian Mbappé annonce la couleur avant le Mondial: «Aucune équipe ne doit avoir plus faim que nous»

Kylian Mbappé prendra la parole ce jeudi à 23h10 sur M6, dans Coupe du Monde de la FIFA – Le Mag, à l’occasion du lancement de la Coupe du monde 2026. Le capitaine de l’équipe de France accordera une interview exclusive à Ophélie Meunier et Smaïl Bouabdellah, diffusée après le match d’ouverture de la compétition. Au programme : les ambitions des Bleus, le rapport avec les supporters français, le statut de Mbappé aux États-Unis, la dernière Coupe du monde de Didier Deschamps et la récente victoire du PSG en Ligue des champions.

Les Bleus veulent marquer l’histoire

Kylian Mbappé fixe clairement l’objectif de l’équipe de France : aller au bout. Le capitaine des Bleus rappelle que la France a déjà eu l’occasion d’écrire l’histoire, notamment lors des dernières grandes compétitions internationales, et qu’elle sait ce qu’exige un parcours jusqu’au sommet. « Pour faire l’histoire, il faut souffrir. Il faut être prêt à souffrir », affirme-t-il. Mbappé insiste sur la faim de victoire qui doit animer les joueurs français avant ce Mondial. Pour lui, aucune sélection ne doit aborder la compétition avec davantage d’envie que les Bleus. Sa phrase forte résume l’état d’esprit attendu : « Je pense qu’il n’y a aucune équipe qui doit avoir plus faim que nous. »

Le soutien des Français placé au centre

Mbappé évoque aussi le lien entre l’équipe de France et son public. Il estime que le soutien des supporters sera déterminant pendant la compétition. Le capitaine promet que les joueurs feront tout pour rendre les Français fiers. Il formule aussi un objectif très concret : revenir le 20 juillet avec le trophée et célébrer une victoire avec le pays. Le joueur reconnaît cependant l’exigence du public français envers ses grands champions. Il rappelle que les plus grandes légendes du sport français ont, elles aussi, été critiquées ou chahutées à certains moments de leur carrière, sans que cela n’efface leur place dans l’histoire.

Les États-Unis, un terrain à conquérir

La Coupe du monde 2026 se joue aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Mbappé s’arrête particulièrement sur le rapport qu’il entretient avec le public américain. Il affirme être apprécié aux États-Unis et reconnaît l’importance du pays pour les grandes stars du sport mondial. Mais il précise que son déplacement n’a rien d’un simple rendez-vous médiatique. Son objectif est sportif : être reconnu comme footballeur, permettre à l’équipe de France d’être reconnue comme une grande équipe et inscrire les Bleus dans l’histoire. Pour Mbappé, une Coupe du monde aux États-Unis a une portée particulière. La gagner là-bas marquerait durablement les mémoires.

Une dernière Coupe du monde pour Didier Deschamps

L’interview aborde également le cas de Didier Deschamps. Le sélectionneur vivra sa dernière Coupe du monde à la tête de l’équipe de France. Mbappé affirme que les joueurs veulent profiter au maximum de lui et lui rendre hommage. Le capitaine explique que le meilleur hommage possible serait de gagner, parce que Didier Deschamps aime la victoire et a bâti son parcours sur cette culture du résultat. L’objectif est donc d’offrir à Deschamps la meilleure sortie possible, avec une dernière Coupe du monde à la hauteur de son histoire avec les Bleus.