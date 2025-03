Comment passer de Skype à Teams ?

Microsoft a confirmé qu’il est possible pour les utilisateurs de Skype de passer facilement à Microsoft Teams. L’entreprise américaine permet désormais de se connecter à Teams avec les identifiants de Skype.



Un rapport publié par l’Agence de presse allemande explique que, après connexion à Skype, les utilisateurs retrouveront toutes leurs conversations, contacts et groupes directement dans Teams.



Période de transition jusqu’au 5 mai

Jusqu’au 5 mai prochain, les utilisateurs pourront continuer à passer des appels et envoyer des messages entre Skype et Teams. Microsoft a également précisé que Teams est disponible gratuitement pour les utilisateurs individuels.



Fin des appels vers les réseaux fixes et mobiles

Microsoft a annoncé l’arrêt de la fonctionnalité permettant d’appeler les lignes fixes et mobiles via Skype à l’échelle mondiale. Voici les règles qui s’appliqueront pendant la période de transition :



Les nouveaux utilisateurs ne pourront plus passer d’appels vers les lignes fixes ou mobiles.

Les utilisateurs existants pourront toujours utiliser leur crédit Skype et leurs abonnements jusqu’à la fin de leur période de renouvellement. Une interface temporaire de numérotation sera disponible sur Teams pour ces utilisateurs afin de composer des numéros de téléphone.

Télécharger ses données Skype et contacts

Si un utilisateur ne souhaite pas utiliser Teams ou ne veut pas s’y connecter avec ses identifiants Skype, il peut sauvegarder ses données en suivant ces étapes :



Téléchargement des messages et fichiers multimédias :



Se connecter sur Go.skype.com/export.

Sélectionner « Messages » et « Médias », puis confirmer la demande.

Le processus peut prendre du temps pour récupérer toutes les conversations, fichiers, vidéos, messages vocaux et enregistrements d’appels.

Une fois le lien de téléchargement disponible sous « Exportations disponibles », il sera prêt à être téléchargé.

Téléchargement des contacts :



Se connecter sur Login.skype.com.

Accéder à la page « Mon compte » puis ouvrir les « Paramètres ».

Sélectionner « Exporter les contacts » pour télécharger la liste des contacts au format .csv.

Suppression du compte Skype

Pour fermer un compte Skype, il faut se rendre sur la page de fermeture de compte de Microsoft et choisir un délai de suppression de 30 ou 60 jours. Après cette période, le compte sera définitivement supprimé.



⚠️ Attention : Si l’utilisateur se reconnecte à Skype avant la fin du délai choisi, la demande de suppression sera annulée automatiquement.