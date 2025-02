« City of Life Continuum »… Un film qui place Dubaï au cœur de l’industrie cinématographique mondiale

Les studios de Dubaï, en collaboration avec le réalisateur et producteur émirati Ali Mustafa, ont annoncé le lancement du film City of Life Continuum, le nouveau volet du film pionnier City of Life, qui a marqué les esprits en 2009.

Le tournage a débuté à Dubaï le 17 février, posant ainsi la première pierre de l’un des plus grands projets cinématographiques jamais réalisés aux Émirats et dans toute la région.

Ce film n’est pas une simple suite, mais une évolution cinématographique rassemblant une élite d’acteurs venus des Émirats, d’Hollywood, de Bollywood et du monde arabe. Il propose une histoire captivante alliant émotion et spectacle visuel, grâce à une vision cinématographique novatrice et des techniques de tournage avancées. L’objectif du film est de captiver le public et de redéfinir les standards de production cinématographique dans la région.

La vision de Dubaï pour l’industrie cinématographique mondiale

M. Salem Balyouha Al-Muhairi, directeur général des Studios de Dubaï et PDG du contenu médiatique de la Fondation Dubaï pour les Médias, a souligné l’importance de ce projet en déclarant :

« Ce film n’est pas qu’une simple production cinématographique, c’est une étape clé dans l’histoire du cinéma à Dubaï. Il témoigne de la vision des Studios de Dubaï pour renforcer la position de la ville en tant que centre mondial de créativité et de production cinématographique. »

Il a poursuivi :

« Le soutien que nous avons reçu des institutions gouvernementales, notamment le Conseil des Médias de Dubaï, le Bureau des Films et Jeux Électroniques de Dubaï, le Département de l’Économie et du Tourisme de Dubaï, la RTA (Autorité des Routes et des Transports) et la Police de Dubaï, reflète un engagement ferme envers cet objectif. C’est un moment de fierté pour l’ensemble des Émirats, et nous sommes ici pour raconter une histoire qui reflète l’esprit renouvelé de Dubaï aux yeux du monde. »

Il a ajouté que ce film représente une avancée culturelle majeure :

« Ce projet ne se limite pas à un simple film, c’est un événement cinématographique historique qui placera Dubaï au sommet de la production mondiale. Nous œuvrons à la création d’un héritage cinématographique international, en proposant une œuvre qui élève la narration visuelle vers de nouveaux horizons. »

La vision du réalisateur : Plus qu’un simple film

Ali Mustafa, le réalisateur talentueux derrière City of Life et The Worthy, a exprimé son enthousiasme :

« City of Life Continuum est l’accomplissement d’un rêve entamé il y a plus d’une décennie. Ce film ne se contente pas de mettre Dubaï en avant, il vise à réunir des talents du monde entier pour créer une histoire universelle qui touche différentes cultures. Nous combinons les meilleures techniques cinématographiques aux innovations technologiques les plus récentes dans le domaine du cinéma, depuis les méthodes de tournage avancées jusqu’aux effets visuels révolutionnaires, afin d’offrir cette histoire d’une manière exceptionnelle et captivante. »

Les acteurs du film

Noor El Nabawy (Égyptien) : Star de El Harifa et El Harifa 2: El Remontada, il est l’un des talents montants du cinéma égyptien, reconnu pour son jeu captivant et son succès croissant sur la scène internationale.

: Star de El Harifa et El Harifa 2: El Remontada, il est l’un des talents montants du cinéma égyptien, reconnu pour son jeu captivant et son succès croissant sur la scène internationale. Saoud Al Kaabi (Émirati) : Connu pour son rôle dans City of Life et plusieurs autres œuvres, il revient pour poursuivre son personnage sous un nouvel angle.

: Connu pour son rôle dans City of Life et plusieurs autres œuvres, il revient pour poursuivre son personnage sous un nouvel angle. Habib Ghuloom (Émirati) : Figure emblématique du drame émirati avec des rôles marquants dans Al Mirath, il apporte une profondeur culturelle au film et prolonge l’histoire de son personnage du premier volet.

: Figure emblématique du drame émirati avec des rôles marquants dans Al Mirath, il apporte une profondeur culturelle au film et prolonge l’histoire de son personnage du premier volet. Lin Yin (Chinoise) : Saluée pour ses performances dans The Portable Door et Utopia, elle apporte une présence dynamique et charismatique au film.

: Saluée pour ses performances dans The Portable Door et Utopia, elle apporte une présence dynamique et charismatique au film. Kayode Akinyemi (Autrichien) : Connu pour ses rôles dans Vikings: Valhalla, Exterritorial et I Am Pilate, il constitue un atout majeur grâce à sa renommée internationale et son jeu d’acteur remarquable.

: Connu pour ses rôles dans Vikings: Valhalla, Exterritorial et I Am Pilate, il constitue un atout majeur grâce à sa renommée internationale et son jeu d’acteur remarquable. Elodie Grace Orkin (Britannique-Américaine) : Star de Stranger Things et The Burning Girls, elle confère au film une intensité dramatique saisissante.

Une avancée majeure pour le cinéma émirati

City of Life Continuum représente une avancée colossale dans l’établissement de l’industrie cinématographique émiratie sur la scène mondiale. Ce projet ambitieux reflète l’esprit visionnaire de Dubaï, tourné vers l’avenir, et se veut un jalon incontournable dans l’histoire du cinéma aux Émirats.

Studios de Dubaï

Les Studios de Dubaï, filiale de Dubaï Media, sont un studio de production de premier plan basé à Dubaï, axé sur l’établissement de partenariats stratégiques avec des producteurs régionaux et internationaux. Ils se spécialisent dans le développement de contenus variés allant des séries télévisées aux films et documentaires, en proposant des récits impactants destinés au public régional et mondial. Grâce à leur engagement envers les normes de production les plus élevées et une narration innovante, les Studios de Dubaï enrichissent le paysage médiatique et du divertissement, consolidant leur position d’acteur clé dans ce secteur.

AFM Films

Fondée par le réalisateur et producteur Ali F. Mustafa, AFM Films est une société de production cinématographique émiratie spécialisée dans les films de grande qualité. Société dynamique et engagée, AFM Films cherche à bâtir des ponts culturels entre le Moyen-Orient et l’Europe. Avec pour objectif de proposer des histoires authentiques et variées au public international, la société produit des films, documentaires et courts-métrages qui reflètent des visions profondes et repoussent les limites de la créativité.

La mission de AFM Films est de produire des œuvres originales et inspirantes qui stimulent la réflexion et transcendent les barrières culturelles, favorisant ainsi le dialogue et la compréhension mutuelle. De plus, elle s’engage à soutenir les talents émergents en leur offrant une plateforme pour raconter des histoires qui, sans ce soutien, n’auraient peut-être jamais vu le jour.