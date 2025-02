Christophe Willem absent des Enfoirés 2025 : il révèle une raison personnelle et émotive

Le spectacle des Enfoirés 2025, intitulé Au pays des Enfoirés, sera diffusé le 7 mars sur TF1. Cette année, 53 artistes se sont mobilisés pour l’événement, mais un visage emblématique manquera à l’appel : Christophe Willem. Présent dans la troupe depuis 2008, le chanteur a justifié son absence par des « raisons familiales », selon la directrice artistique Anne Marcassus.

Sur Instagram, l’artiste de 41 ans a partagé un message poignant expliquant la véritable raison de son retrait. Il a annoncé le décès de sa chienne Samba, un événement qui l’a profondément affecté. « Désolé de mon silence depuis un moment. Mais je devais dépasser ma peine… Ma petite Samba nous a quittés ici au Brésil où je suis depuis quelque temps », a-t-il écrit, évoquant son chagrin et le temps nécessaire pour surmonter cette perte.

Les fans et plusieurs personnalités, dont Marc Lavoine et Bernard Montiel, lui ont exprimé leur soutien. Malgré cette période difficile, Christophe Willem devrait retrouver la scène et pourrait réintégrer la troupe des Enfoirés dès l’année prochaine. En attendant, l’édition 2025 du spectacle sera disponible en double CD et DVD au profit des Restos du Cœur, dès le lendemain de sa diffusion.