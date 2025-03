Chili – Furieux d’avoir raté son vol, un homme force l’accès au tarmac et empêche l’avion de décoller

Scène plutôt hallucinante à l’aéroport El Tepual de Puerto Montt, au Chili ! Un passager de 29 ans ayant manqué son vol Latam Airlines à destination de Concepción a forcé l’accès au tarmac. Furieux, il a tenté de convaincre l’équipage de le laisser embarquer en se plaçant devant l’avion en mouvement et en gesticulant vers le cockpit.

Cette scène, qui a priori pourrait faire sourire, montre également des failles inquiétantes de sécurité dans les infrastructures aéroportuaires au Chili. Des cas similaires se sont en effet déjà produits : un voyageur, à Santiago du Chili, a contourné les contrôles d’immigration et de sécurité, tandis qu’un autre passager a réussi à s’introduire sur le tarmac pour récupérer son téléphone oublié, le tout sans être détectée.

En janvier dernier, le député Alejandro Bernales avait déjà signalé des déficiences dans la sécurité des aéroports et demandé des améliorations des infrastructures et de la surveillance.

Pour rappel, l’aéroport international El Tepual, desservant la région touristique de Puerto Montt, est l’un des aéroports les plus fréquentés du Chili, avec plus d’un million de passagers par an.