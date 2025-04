Chikungunya à La Réunion : le pic est passé, mais la vigilance reste de mise

L’épidémie de chikungunya qui touche La Réunion depuis plusieurs semaines aurait atteint son sommet, selon Gérard Cotellon, directeur général de l’Agence régionale de santé de l’île. Si le virus circule toujours activement sur l’ensemble du territoire, les autorités sanitaires parlent désormais d’un épisode « sous contrôle ».

Des cas graves mais une virulence moindre

Le chikungunya est présent « partout sur l’île », mais les formes sévères de la maladie semblent moins fréquentes qu’en 2005-2006. Les médecins constatent une virulence amoindrie. Deux décès ont été signalés, et une quarantaine de cas graves sont recensés, en particulier chez des enfants et des nourrissons. Face à cette situation, plusieurs mesures d’urgence ont été prises : la campagne de vaccination gratuite s’accélère, bien que le nombre de personnes vaccinées reste encore trop faible. Seules 2 200 personnes se sont fait vacciner en trois jours. Pour y remédier, 50 000 doses supplémentaires sont attendues d’ici fin avril. En parallèle, 20 000 moustiquaires ont été commandées pour protéger les femmes enceintes et les tout-petits.

Militaires en renfort et appel à la mobilisation citoyenne

Le ministère des Armées a annoncé l’envoi de 120 militaires pour aider au nettoyage de l’environnement. Leur mission : éliminer les gîtes larvaires et soutenir les opérations de terrain. Gérard Cotellon insiste sur la « responsabilité citoyenne » et appelle les Réunionnais à détruire tous les objets pouvant servir de réservoirs à moustiques. Bien que le pic semble désormais derrière, les autorités appellent à ne pas relâcher les efforts, car l’épidémie est loin d’être terminée. La mobilisation collective reste le levier principal pour contenir durablement le virus.