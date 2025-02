Carragher se réconcilie avec Mohamed Salah grâce au « Ballon d’Or »

Jamie Carragher, actuellement analyste télé, semble avoir mis de côté ses divergences avec Mohamed Salah après leurs tensions passées.



L’ancien footballeur anglais avait souvent critiqué la star égyptienne, notamment concernant ses propos sur le renouvellement de son contrat avec Liverpool, qui expire à l’été 2025. Ces déclarations avaient poussé Salah à réagir sur « X », en écrivant : « Je commence à penser que tu es obsédé par moi. »



Lors d’une émission sur « CBS Sport », Carragher a été questionné sur le joueur qu’il considère comme le plus méritant pour le Ballon d’Or 2025. À sa grande surprise, il a affirmé que Salah méritait de décrocher ce titre.



L’ancien défenseur a ajouté : « Je suis convaincu que Mohamed Salah est un sérieux prétendant à ce prix. »



Carragher a reçu l’adhésion de Thierry Henry et Micah Richards, anciens joueurs de Premier League et analystes actuels.



À 32 ans, Mohamed Salah réalise une saison exceptionnelle avec Liverpool, inscrivant 27 buts et délivrant 18 passes décisives en 35 matchs toutes compétitions confondues.